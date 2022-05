Johnson sopesa eliminar los controles fronterizos con Irlanda del Norte

El primer ministro Boris Johnson planea anunciar que incumplirá las obligaciones del tratado en virtud del Protocolo de Irlanda del Norte, una parte clave de la relación posterior al Brexit de Gran Bretaña con la Unión Europea, según aseguró el editor político de ITV, Robert Peston.

"Johnson planea decir, según tengo entendido, que el gobierno del Reino Unido utilizará los poderes de la legislación para incumplir sus obligaciones de tratado en virtud del Protocolo de Irlanda del Norte", escribió Peston en una publicación en el sitio web de la revista The Spectator.

"Suspenderá todos esos controles fronterizos de bienes que fluyen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, que fueron una parte tan importante de su acuerdo Brexit con la UE. Pero anunciará todo eso el viernes, no hoy". Gran Bretaña dijo el martes que tomaría todas las medidas necesarias para proteger la paz en Irlanda del Norte e instó a la UE a mostrar más flexibilidad.

Sin embargo, una fuente del gobierno británico describió como "no correcta" la información del periodista británico aunque no lo negó tajantamente al asegurar que "todavía no se han tomado decisiones sobre el camino a seguir, sin embargo, la situación ahora es muy grave".