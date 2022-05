Cómo escuchar un audio en WhatsApp sin que nadie lo sepa

Tener la opción de no ser detectado cuando lees un mensaje o escuchas un audio en WhatsApp es bastante útil. De esta forma, puedes pasar desapercibido… especialmente de aquellos que son muy impacientes y que, en cuanto aparece el doble tick azul, esperan recibir una respuesta. Pues bien, te contamos cómo conseguir esto para las grabaciones que te mandan a la aplicación de mensajería.

Una excelente noticia es que para lograr el objetivo del que hablamos no es necesario instalar absolutamente nada en el smartphone. El motivo es que, aunque no lo sepas, en la propia aplicación de WhatsApp existe una manera de conseguirlo utilizando las herramientas que esta incluye. Y, además, no ponen en riesgo alguno ni al dispositivo en el que usas el cliente de la app de mensajería y, ni mucho menos, la cuenta que tienes en la plataforma. Es decir, que es absolutamente inocuo el uso de este truco.

Así puedes escuchar los mensajes de audio en WhatsApp sin que se sepa

Vas a tener que realizar algunos pasos para conseguir esto, ya que entre otras cosas tienes que establecer algunos parámetros de comportamiento concreto en la aplicación. Estos tienen que ver con el almacenamiento de los contenidos que se reciben, que se guardan en el interior del propio terminal. Esto posibilita el uso sin que nadie los sepa, pero ocupará espacio. Por lo tanto, no es mala idea que de forma gradual revises si lo que ocupa WhatsApp es más de lo recomendable.

Para comprobar que esta opción está activa, lo primero que tienes que hacer es acceder a la aplicación de modo habitual y, entonces, pulsar en el icono que hay en la parte superior de la pantalla (a la derecha). Este tiene como imagen tres puntos verticales y debes utilizarlo de forma usual. Ahora, entre las opciones que aparecen, selecciona Ajustes.

Una vez en ellos, busca el apartado Almacenamiento y datos y, aquí, debes activar la opción Descarga automática (no dudes en establecer la manera de comportamiento, ya que si no haces esto puede abusar de tu tarifa de datos). Ahora, pulsando en tanto en WiFi como en Datos móviles, aparecerá una ventana en la que tienes que elegir el tipo de contenido que descargarás. En este caso, tienes que elegir Audio. Confirma esto y ya tienes todo configurado.

Cómo escuchar los audios descargados

Pues es bastante sencillo hacer esto, ya que en el momento que recibas un mensaje del tipo que has seleccionado, puedes acceder a la aplicación que te permite revisar el contenido del almacenamiento interno del terminal (independientemente de su sistema operativo).

Busca la carpeta que se llama WhatsApp Voice Notes y, aquí, encontrarás el archivo que puedes escuchar sin tener que entrar en WhatsApp -para localizar el deseado busca por fecha-. Al hacerlo no se marcará como leído y, por lo tanto, la otra persona no sabrá que has comprobado el mensaje. Como ves, no es nada complicado que nadie sepa que has escuchado los mensajes de voz en la conocida aplicación de mensajería.