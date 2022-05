Estas smartbands y smartwatch Xiaomi dejarán de recibir soporte muy pronto

Xiaomi se ha posicionado como uno de los principales referentes a la hora de comprar un reloj inteligente o una pulsera de actividad. Y es que el catálogo de productos del fabricante no para de crecer con nuevas smartbands y smartwatches con los que seguir arrasando en términos de ventas.

Un buen ejemplo lo tenemos en su familia Mi Band, aunque ahora pasará a llamarse Xiaomi Smart Band, y que tienen el honor de ser las pulseras de actividad más vendidas a nivel mundial. Y por lo que hemos podido ver hasta ahora, la Mi Band 7 va a ser un verdadero bombazo en ventas

Pero claro, el tiempo pasa y algunos de sus productos más vendidos comienzan a perder soporte para futuras actualizaciones. Ahora, la propia compañía acaba de aniunciar a través de su página web oficial qué dispositivos dejarán de tener soporte muy pronto.

Estos smartwatch y smartband Xiaomi dejarán de recibir soporte

ampliar foto Pulsera de actividad de Xiaomi Xiaomi

Como habrás podido comprobar, los siguientes wearables dejarán de ofrecer soporte.

MI Smart Band 1

MI Smart Band 2

MI Smart Band 3

MI Smart Band 3i

MI Smart Band 4

Xiaomi Watch

Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition

Por si te interesa, estos otros gadgets de Xiaomi también pierden el soporte:

MI Robot Vacuum-Mop

MI Robot Vacuum-Mop P (TW)

Roborock Robot Vacuum-Mop (TW-White)

Mi Smart Video Doorbell 2 Lite

Mi Home Security Camera 360° 1080P

Mi Home Smart Cat Eye

Mi Home Xiaobai Smart Camera Enhanced

Mi Electric Scooter

Como habrás podido ver, la lista de productos Xiaomi que dejan de recibir soporte es bastante amplia. Pero, ¿eso qué significa? Pues que si tienes un dispositivo de los que se han mencionado en el listado, ya no podrás actualizar tu equipo ni recibirás nuevos parches de seguridad.

Ten en cuenta que el wearable seguirá funcionando con total normalidad. De esta manera, si por ejemplo tienes una Xiaomi Mi Band 4, que sepas que esta pulsera de actividad la podrás seguir utilizando sin problema y no perderá ninguna de sus funciones. Pero sí que has de tener en cuenta que no habrá futuras actualizaciones.

Es cierto que ya no serán tan seguros como antes, pero siguen siendo perfectamente funcionales. De todas formas, siempre puedes aprovechar para renovar tu viejo gadget con un modelo más actual. Y teniendo en cuenta los bajos precios de la mayoría de soluciones del fabricante con sede en Pekín, igual es el momento perfecto para comprar un nuevo smartwatch Xiaomi, o incluso esperar al lanzamiento de la Xiaomi Smart Band 7, que llegará el próximo mes de junio, para hacerte con esta pulsera de actividad.