¿No conoces la historia de Android? Apréndela en solo un minuto

Actualmente, dos son los sistemas operativos que existen para dispositivos móviles, como son iOS y Android, siempre hablamos de los más populares. Por el camino se han quedado algunos que prometían mucho, como por ejemplo los de Windows Phone o webOS (de Microsoft y Palm -pasando después por HP y ahora en LG-), y ahora mismo parece imposible que un tercero pueda plantarles cara. El caso es que Google tiene cerca su conferencia de desarrolladores anual y ha publicado un curioso y llamativo vídeo por este motivo.

En él, la firma norteamericana en apenas un minuto muestra cómo ha sido la historia de su sistema operativo desde que en 2007 un joven Sergei Brin diera a conocer este desarrollo de código abierto al mundo entero. Sin duda alguna, no pensarían que este desarrollo se convertiría en uno de los grandes dominadores del mercado y que plantaría de tú a tú a iOS de Apple. Que tiempos aquellos, ¿verdad?

Un vídeo que permite conocer la historia de Android

Lo cierto es que, tras un par de años iniciales en los que las cosas no avanzaban de forma exponencial como ahora, debido a la fuerte competencia que existía, llega una fecha que es clave en la evolución del sistema operativo: 2011. En este momento se marca el hito de lograr nada menos que 100 millones de dispositivos con el sistema operativo, pero lo más importante es que ahí muchas de las grandes empresas del sector de la telefonía se decantan por el uso de este software y dejan de lado al resto. Es decir, que Google gana la partida por ser el gran y único rival de iOS.

Posteriormente, se han proporcionado anualmente en Google I/O cifras espectaculares de implementación, donde en los últimos años no ha dejado de sonar la palabra billones al referirse a equipos con el sistema operativo del que hablamos. Pero esto es bastante lógico. El mercado del que hablamos es de dos y, curiosidades del destino, su rival es cerrado. Por lo tanto, a todos los demás no les queda otra que utilizar Android (ya se sabe eso de las lentejas…). Eso sí, su evolución ha sido fantástica en cantidad de opciones, mejoras de seguridad, interacción, etc.

Lo que no deja de ser sorprendente en el vídeo que se ha publicado, es que en un minuto se ha desglosado con mucho acierto cómo han sido los 14 años de historia que tiene Android a sus espaldas y que, por lo que parece, no va a tener ningún problema en doblarlos sin que se reduzca mucho su brutal cuota de mercado mundial (por encima del 85% desde hace mucho tiempo).

Qué se espera en el Google I/O de 2022

Aparte de una nueva versión de Android, ya que no hay que perder las buenas costumbres, la compañía parece que anunciará una nueva gama de smartphones donde el primer plegable de Google sería la gran estrella. Además, también es posible que sean presentados un buen número de accesorios con unos auriculares y un smartwatch a la cabeza; y, sin duda alguna, avances en su asistente de voz. ¿Alguna sorpresa? Pues seguro que sí, ya que los de Mountain View son expertos en este tipo de cosas y, si hay que apostar, lo lógico es hacerlo por nuevos servicios basados en la nube.