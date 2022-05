Google cerrará la aplicación YouTube Go, y es todo un acierto

En la tecnología, las cosas que tenían sentido hace pocos años dejan de tenerlo con una velocidad increíble, y esto es especialmente notable con las aplicaciones. Un ejemplo de lo que decimos es que se ha conocido de forma oficial que la aplicación YouTube Go dejará de ser funcional en poco tiempo.

En su momento esta app le vino muy bien a ciertos usuarios, ya que permitía acceder a la plataforma de vídeo en streaming de Google de una manera sencilla pero bastante funcional, y sin dejar de ser un cliente oficial. Así, debido a sus menores requisitos (incluso de espacio de almacenamiento) se convirtió en una opción bastante interesante para lugares con una conexión a Internet limitada e, incluso, para los que tenían terminales que no eran muy potentes. De este modo, por ejemplo, encajaba como un guante con los smartphones con Android Go.

Una decisión lógica de Google

El caso es que desde la compañía de Mountain View han tomado la decisión de acabar con este desarrollo debido a que lo consideran poco útil en los tiempos que corren. Actualmente, hay terminales muy económicos (que rondan los 100 euros) que ofrecen una potencia más que suficiente para no tener que utilizar aplicaciones de uso general, como por ejemplo YouTube o cualquiera de las propias de mensajería, sin tener que padecer limitación alguna… En el caso de la versión Go, no es posible utilizar el Modo oscuro o acceder a todo lo que tiene que ver con los comentarios.

De esta forma, la compañía de Mountain View, una vez que ha comunicado que YouTube Go dejará de ser una aplicación activa, recomienda dar uso a la oficial completa -debido a que ha mejorado de forma notable en el consumo de recursos y, también, en los datos que consume-. Y, en el caso de no ser así, acceder a la versión web de la plataforma. Por lo tanto, nada de usar apps reducidas que no permiten a los usuarios tener una experiencia lo más plena posible.

¿Cuándo dice adiós YouTube Go?

Pues esto es algo que también ha conformado Google: en el mes de agosto de 2022 será cuando la app dejará de tener soporte y se recomienda a los usuarios que la utilicen (bien es cierto que no ha tenido una cuota de mercado espectacular) que cambien de desarrollo antes de ese momento si es posible. La verdad es que teniendo en cuenta la potencia de los terminales actuales de gama de entrada y que las conexiones de datos cada vez son mejores, trabajos como YouTube Go dejan de tener sentido. Por lo tanto, no es una mala decisión.