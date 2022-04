Estrenos que llegan a HBO Max en mayo de 2022: series, películas y documentales

La última de las grandes plataformas que hay en España ya ha anunciado las novedades que tiene previsto lanzar en el mes de mayo de 2022. Nos referimos a HBO Max, una de las mejores opciones que existen en España y que cuenta con una buena cantidad de novedades para que no te aburras nunca en casa.

Entre las opciones que más llaman la atención entre todas las que llegan al servicio hay tanto una serie como una película. Entre las primeras destaca La mujer del viajero en el tiempo (16 de mayo) y que narra la historia de una pareja que tiene un grave problema: los viajes en el tiempo. Luego está entre las películas el aterrizaje de Matrix Resurrections, poco hay que decir de este largometraje protagonizado por Keanu Reeves y que podrás ver el 22 de mayo.

Todo lo que llega a HBO Max en mayo de 2022

Sin más, dejamos una lista con todo lo nuevo que vas a encontrar en el catálogo de esta plataforma que, desde la fusión con Warner, no para de crecer con todo tipo de posibilidades (entre las que no faltan una cantidad impactante de clásicos que siempre son una buena opción para disfrutar en casa). Esto es lo que no debes perderte: (como verás, no hay apartado de películas porque, más allá de la antes mencionada, poco más lanza el servicio):

Series

Aparte de la creación destacada que hemos comentado antes, hay otra que creemos que no debes dejar pasar sin darle una oportunidad: The Staircase. Protagonizada por Colin Firth, esta es una historia real donde hay una sospechosa muerte que hará que todo el mundo sospeche de los componentes de la familia.

Estas son el resto de las posibilidades que no debes perderte en HBO Max en lo que tiene que ver con las series que estrena en mayo de 2022:

Búnker: 2 de mayo

Pares y nones: segunda temporada el 6 de mayo

Conversaciones entre amigos: 15 de mayo

Weed: serie completa el día 28 de mayo

Días de gallos: 30 de mayo

Documentales

Una de las llegadas más llamativas de este mes es la que tiene que ver con los documentales. El que externa la plataforma es el llamado Rumanía salvaje (12 de mayo). En él podrás descubrir todo lo que ofrece la naturaleza del país del este de Europa y, para que te hagas una idea del esfuerzo que ha supuesto, se ha tardado en grabar 10 años. Se puede ver zonas donde no hay impacto de los humanos, algo sorprendente, y todo lo bueno que existe gracias al río Danubio.

Y esto es todo lo que tiene que ver con los estrenos de HBO Max en el mes de mayo de 2022. Lo cierto es que la cantidad no es exagerada, pero la calidad está fuera de toda duda, en especial con las series que se son nuevas en el servicio VOD.