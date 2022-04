¿Te gusta el mar? Garmin ha lanzado el smartwatch que estabas esperando

La compañía Garmin es de la que saca productos que están especialmente pensados para los que tienen gustos particulares. Un ejemplo es que tienen relojes inteligentes que ayudan a los amantes de volar y, ahora, ha anunciado uno nuevo que resulta perfecto para aquellos a los que les gusta el mar. Te contamos lo que ofrece este wearable.

El smartwatch del que hablamos es el Garmin quatix 7, un modelo que cuenta con un diseño llamativo en el que no falta una pantalla circular de 1,3 pulgadas AMOLED que cuenta con una capa de zafiro que le permite ofrecer una gran resistencia. Ya que hablamos de resistencia, hay que destacar que este dispositivo no tiene problema alguno con el agua, como no pude ser de otra forma, porque es capaz de soportar lo que necesites siempre que no pases las 10 atmósferas. Vamos, que sin problemas.

Qué hace a este Garmin ideal para el mar

Pues que en el interior del modelo Sapphire se incluyen las cartas de navegación Bluechart G3 (a lo que se suma el disponer de mapas topográficos y los propios del cielo o Skiview). Todos esto permite que sea un compañero perfecto cuando se sale a navegar, ya que, entre otras cosas, permite que se establezcan puntos de las rutas a realizar -siendo incluso posible colocar estos waypoints en el plotter desde cualquier parte del barco-: ideal para no tener que ir constantemente al timón.

Garmin

Otras opciones que hacen a este Garmin quatix 7 ideal para los amantes del mar es que, sin ir más lejos, es capaz de trabajar con un flujo de datos excelente para tener todo bajo control. Así, por ejemplo, es capaz de trabajar tanto con la velocidad del viento; pasando por la profundidad del agua; e, incluso, con las revoluciones del motor para que en la muñeca tengas un dispositivo que ayuda a tener todo controlado.

No le falta de nada a este smartwatch

Aparte de lo mencionado, hay que destacar que este dispositivo es capaz de llevar un control preciso de la actividad física que se hace, ya que para ello incluye diferentes sensores en su interior. Con una autonomía que llega a los 16 días en modo reloj o a las 32 horas si se conecta a los sistemas de satélite a los que tiene acceso, lo cierto es que completamente. Aparte, es posible darle uso para realizar pagos móviles y dispone de aplicaciones compatibles como Spotify.

El Garmin quatix 7 del que hablamos está acabado en titanio, lo que le permite ser bastante ligero (solo pesa 70 gramos). Sin problemas en la conectividad y siendo compatible tanto con iOS como con Android, el precio que tiene este dispositivo varía dependiendo del modelo elegido, pero se puede conseguir desde 599 euros. Una opción que encaja como un guante para los que gustan de pasar mucho tiempo en el mar.