El día de la Madre está a la vuelta de la esquina. Y es que, el próximo domingo será este día tan señalado y en el que siempre queremos sorprender con algún detalle por todo el amor que nos da. Y nada mejor que un buen gadget con el que sorprender a mamá, ¿no crees?

Por este motivo, hemos preparado un completo recopilatorio donde encontrarás cinco gadgets perfectos para regalar en el día de la Madre para sorprenderla. Hemos elegido modelos de lo más variados para que no te falten opciones a la hora de elegir el mejor producto tecnológico con el que alegrarle el día a mamá.

Para las mamás que trabajan en casa

ampliar foto Logitech Lift Logitech

Si tu madre trabaja desde casa algún día de la semana, lo más probable es que utilice un ordenador portátil. En este caso te recomendamos sorprenderla con el Logitech Lift, un ratón que presentaron hace muy poco y que ofrece unas características fuera de toda duda.

Para empezar, personalmente utilizo este modelo y lo cierto es que las sensaciones no podrían ser mejores: su diseño ergonómico permite trabajar durante horas sin molestia alguna. Además, te acostumbras en pocos minutos a su particular diseño, por lo que no has de preocuparte por nada.

Y teniendo en cuenta que puedes comprar el Logitech Lift, tanto para zurdos como para diestros, en un tono rosa realmente bonito, seguro que es un regalo que le encantará y le resultará muy útil.

UE Boom 3, para las mamás más melómanas

ampliar foto UE Boom 3 Ultimate Ears

El verano está a la vuelta de la esquina y nunca está de más tener un altavoz resistente al agua para llevártelo donde tú quieras. El motivo por el que recomendamos el UE Boom 3 es porque es un altavoz que ofrece un paisaje acústico fuera de toda duda, además de ofrecer una gran autonomía.

¿Lo mejor de todo? Que además de contar con resistencia al agua y al polvo también aguanta golpes y caídas. Perfecto para llevártelo a la playa o la piscina sin preocuparte por nada.

Xiaomi Mi Smartband 6, para las madres más deportistas

ampliar foto Xiaomi Mi Smartband 6 Xiaomi

Otro de esos regalos que no fallarán en el día de la madre es algún tipo de wearable. Y en este caso queremos recomendarte la Xiaomi Mi Smartband 6, una pulsera de actividad que monitorizará hasta el último paso que des.

Cuenta con control de ciclo menstrual, todo tipo de sensores incluyendo ritmo cardíaco, monitor de estrés y control de niveles de oxígeno en sangre... Sin duda, un producto muy completo y que no te decepcionará.

Samsung Galaxy Watch4, para las madres más estilosas

ampliar foto Samsung Galaxy Watch4 Samsung

Si quieres sorprender en el día de la Madre con un regalo de altura, no dudes en apostar por el Samsung Galaxy Watch4. Su increíble diseño ofrece un aspecto premium, además de ser uno de los modelos más completos del mercado, como podrás comprobar viendo sus características técnicas.

Un producto que es la mejor alternativa al Apple Watch y que cuenta con correas intercambiables para que tu madre le pueda dar un toque diferente. Sin duda, un regalo con el que acertarás.

Amazon Kindle, para las madres más lectoras

ampliar foto Amazon Kindle Unplash

Si tu madre es una lectora empedernida, te recomendamos sorprenderla con cualquiera de los libros electrónicos de la familia Kindle de Amazon. Este producto goza de un gran prestigio en el sector, además de una gran relación calidad precio, por lo que es otro de esos gadgets para regalar en el día de la Madre que no decepcionarán.