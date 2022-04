Cómo cambiar el tipo de la letra al enviar mensajes en WhatsApp

Una de las cosas que no permite hacer la aplicación de WhatsApp es cambiar el tipo de letra con la que envías los mensajes. Lo más que puedes hacer es poner negritas o cursivas y, esto, puede ser bastante poco para ti. Te vamos a mostrar cómo podrás modificar el tipo que utilizas para darle un toque personal a lo que dices en cualquier conversación.

Lo que hemos comentado antes, algo en lo que antes o después, deberá mejorar la aplicación de la que hablamos, ya que puede quedarse atrás respecto a lo que prepara la competencia con Telegram a la cabeza. Pero, por ahora, independientemente que uses la versión de prueba o no de WhatsApp, no puedes cambiar el tipo de letra que se emplea porque la compañía solo permite el estándar que incluye. Aun así, por suerte, esto es únicamente así sobre el papel.

Puedes utilizar otro tipo de letra en WhatsApp

Utilizando las opciones que se incluyen en la app para iOS o Android, la respuesta es no. Pero existen formas para que no tengas límites a la hora de ser diferentes al enviar un mensaje (más allá de descubrir nuevos GIF animados). Si lo que deseas es no tener que descargar nada en el terminal que usas, la mejor opción es recurrir a una página web en la que convertir lo que deseas enviar a otras opciones Unicode que reconoce la aplicación.

Una de las mejores que puedes encontrar en Internet es la que existe en este enlace que, si bien está en inglés, su uso es extremadamente sencillo. Básicamente, lo que tienes que hacer es escribir el texto en el cuadro de la zona superior y, a continuación, pulsar en el botón llamado Show. Verás las opciones disponibles que están probadas en WhatsApp y simplemente tienes que copiar y pegar la que deseas utilizar. Así de sencillo es todo y, lo mejor de todo, el proceso es completamente gratuito. Una gran opción.

Otra posibilidad que debes valorar

Si no tienes problema con descargar e instalar una app en el teléfono que utilizas, otra de las soluciones que es más eficiente en lo que tiene que ver con la rapidez es esta: instalar un teclado adicional en el dispositivo que sea compatible con textos Unicode. Por suerte, existe un amplio abanico de posibilidades, siendo muchas de ellas sin costes y no están exentas de calidad en este caso.

Una de las opciones que te recomendamos para Android es Unicode Keyboard que tiene un funcionamiento excelente y no es nada invasivo. Lo puedes conseguir en la tienda Play Store aquí. Si, por el contrario, el terminal que tienes es iOS, la opción que creemos que debes probar es esta, llamada y que también es de lo más completa. Evidentemente, debes dar uso a ambas apps de una forma particular, pero el aprendizaje es muy sencillo.