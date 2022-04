Samsung quiere que uses sus Smart TV como un gimnasio virtual. ¿Cómo lo harán?

Samsung lleva 16 años seguidos dominando las ventas de televisores inteligentes a nivel mundial. Para ello, el fabricante coreano cuenta con un catálogo de lo más extenso y que incluye modelos LCD, QLED y QD-OLED para que no te falten opciones a la hora de comprar una Smart TV. Y si tienes un televisor Samsung, que sepas que ahora lo vas a poder utilizar como gimnasio en casa.

Todo gracias a la última actualización de Samsung TV Plus, la plataforma de contenidos bajo demanda exclusiva para propietarios de una Smart TV del fabricante. Hablamos de un servicio totalmente gratuito y que te permite acceder a más de 50 canales. Y ahora, a través de un comunicado de prensa, Samsung España ha llegado a un acuerdo para que la plataforma de entrenamiento virtual creada por Vikika Costa y Javier Menéndez aterricen en su servicio.

Decir que Entrena Virtual by Vikika es la plataforma líder en el sector, contando con más de 200 horas de contenido de todo tipo, pudiendo encontrar diferentes disciplinas físicas e intensidades para ponerte en forma. Ya sea porque quieres perder peso o ganar músculo, tu televisor Samsung será el mejor compañero de gimnasio.

Cómo acceder al nuevo canal de Samsung TV Plus

ampliar foto Televisor Samsung Samsung

Decir que este nuevo canal, que recibe el nombre de Entrena Virtual by Vikika ya está disponible en España a través del dial 4411 de Samsung TV Plus. Recordar que esta plataforma es totalmente gratuita para los clientes de la compañía, pudiendo acceder desde cualquier televisor inteligente con Tizen, o usando la app para teléfonos móviles. Cuenta con anuncios, pero vale mucho la pena. Más, ahora que podrás usar tu Smart TV para ponerte en forma, ideal de cara al verano.

“Cuando Samsung nos propuso incluir ‘Entrena Virtual’ como canal deportivo en TV Plus me pareció una iniciativa muy en la línea de hacia dónde va el mundo: hacia un estilo de vida saludable, preocupado por el bienestar de cuerpo y mente; filosofía que llevamos promoviendo Javier y yo desde hace más de 10 años”, afirma Vikika Costa, fitness influencer y empresaria del sector Sport-Tech.

Entre los entrenamientos que podrás encontrar en este nuevo canal gratis de Samsung TV Plus verás clases colectivas de pilates, yoga, entrenamientos en pareja, Core, full body, ABS o Cardiobox por poner algunos ejemplos de las disciplinas disponibles en Entrena Virtual by Vikika.

“Estamos muy orgullosos de poder contar con este nuevo canal en nuestra oferta de Samsung TV Plus, que no deja de crecer”, señala Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand & Innovation de Samsung Iberia. “’Entrena Virtual by Vikika’ permite expandirnos en un territorio que cada vez está ganando más importancia en los hogares, como es el fitness. Queremos que nuestros productos también ayuden a que nuestros usuarios puedan llevar estilos de vida más saludables desde cualquier sitio”.

Sin duda, una excelente noticia para los propietarios de un televisor Samsung ya que ahora van a poder disfrutar de un canal perfecto para comenzar la operación biquini...