¿No quieres compartir las listas de Spotify? Así las harás privadas

Es posible que no lo sepas, pero en Spotify cuando creas una lista esta es posible que la vean el resto de los usuarios que tiene una cuenta en la plataforma de música en streaming. Pues bien, puede ser que por cualquier tipo de motivación quieras cambiar esto, algo que es posible y te mostramos cómo puedes lograrlo desde tu terminal móvil.

La verdad es que conseguir esto no es precisamente difícil, y conseguirá que de forma bastante cómoda puedas aumentar la privacidad que consigues al utilizar la aplicación que tiene una base de datos musical más grande de todas las que existen actualmente en el mercado. Por cierto, conseguir esto es posible tanto si tienes una cuenta de pago como gratuita, lo que es bastante positivo.

Cómo hacer privada una lista en Spotify

Evidentemente, para poder hacer esto, la lista la has tenido que generar tú, ya que si es otro usuario el que ha juntado las pistas no podrás lograrlo. Un detalle curioso: si una lista la borras de la plataforma y no la hiciste antes privada, los que accedieron a ella podrán seguir usándola… por lo que no es mala idea hacer lo que te vamos a indicar para que desaparezca totalmente si así lo deseas. Estos son los pasos que dar:

Lo primero es acceder a la aplicación de manera habitual, introduciendo las credenciales adecuadas para ello.

Ahora tienes que pulsar en la zona inferior de la pantalla el icono denominado Tu biblioteca. Aparecerá una pantalla, en ella verás las listas que tienes y has creado.

Selecciona la que deseas convertir en privada y verás todo el contenido que tienes de forma habitual. Pulsa en este momento en el icono con tres puntos verticales que hay al lado de uno que tiene una imagen que representa a los usuarios (está justo al lado del botón de reproducción).

En la lista que puedes ver desplázate hasta que veas la opción Hacer privada.

Hecho esto, habrás finalizado.

Como ves, la sencillez es la nota predominante en el proceso, aunque bien es cierto que la opción necesaria no es precisamente sencilla de encontrar si no sabes exactamente el lugar en el que está ubicada. Por cierto, en caso de desearlo, y siguiendo los mismos pasos, excepto el último (donde tienes que utilizar Hacer pública), podrás compartir de nuevo tu creación con todos los que utilizan Spotify. Sin duda alguna, esta funcionalidad es muy importante valorarla si deseas tener la mayor privacidad posible al usar este servicio en streaming.