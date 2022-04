Huawei anunciará en breve un nuevo teléfono plegable, ¿cuál será?

Pese a las dificultades que tiene Huawei para encontrar suministradores que le permitan mantener el pulso en el mercado de los teléfonos, la firma asiática sigue lanzando nuevos modelos con los que competir en todas las gamas existentes. Una en la que tiene presencia es la de los plegables, y se acaba de conocer que en poco tiempo lanzará un nuevo modelo para competir con fabricantes como Samsung o VIVO.

El equipo del que hablamos es la segunda generación de un dispositivo que parecía que no tendría sucesor y que, por suerte, esto no será así. Hablamos del Huawei Mate Xs 2. Es decir, que no es el tope de gama de la firma, pero sí un modelo que está pensado para ser completo y no especialmente caro (y que de esta forma muchos usuarios puedan acceder a disfrutar de las virtudes que tienen las pantallas plegables).

La fecha que se ha comunicado mediante un póster es el 28 de mayo de este 2022, por lo que se tiene todo completamente preparado para que se pueda poner a la venta (certificaciones incluidas). Es importante mencionar que el lema elegido por la compañía hace mención a las buenas prestaciones que ofrecerá y que "vale la pena" ver lo que tiene que ofrecer este terminal.

Algunas cosas que se conocen de este plegable de Huawei

Algo que es bastante sorprendente es que no se han filtrado muchos datos de este modelo más allá de que su nombre interno es PAL-AL00 y que contará con acceso a redes 4G (aquí es donde se ven claramente las dificultades que tiene Huawei para encontrar las mejores opciones posibles para competir con otros fabricantes). Aparte, todo apunta a que la pantalla mantendrá las dimensiones que se vieron en la generación anterior, por lo que serán de ocho pulgadas con un panel OLED; y no le faltará una cámara avanzada que tendrá un sensor de 40 MP que se combinará perfectamente con un acabado en aluminio que será atractivo.

Huawei

Lo que también se espera son algunas mejoras que son necesarias para que el dispositivo sea mucho más redondo que su antecesor. Un ejemplo es la bisagra de la pantalla, que no era especialmente estable ni eficiente, ya que la apertura no será muy suave (cambiar esto es esencial). Además, tiene que existir un trabajo importante en lo referente a optimizar la autonomía del dispositivo de Huawei, que no era precisamente buena en el smartphone al que sustituye en el mercado (el procesador Kirin 990 no daba lo mejor de sí mismo aquí).

La verdad es que no eran pocos los que habían descartado a este modelo de Huawei, ya que el anterior lleva dos años en el mercado, pero finalmente la firma dará el paso. Ahora está por ver si el Huawei Mate Xs 2 se lanza en todos los mercados en el que la compañía tiene presencia, algo que no está completamente confirmado. Habrá que esperar a esto y, como no, a conocer su precio para ver si tiene opciones reales de venta.