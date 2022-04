Sonos prepara su primera barra de sonido económica. ¿Cuánto costará?

Uno de los mejores fabricantes de productos de sonido es Sonos. La firma de origen danés presume de un catálogo fuera de toda duda, además de colaborar con el fabricante de muebles sueco en su línea IKEA SIMFONISK. Y ahora, sabemos que Sonos está trabajando en una barra de sonido económica.

Como te decíamos, Sonos presume de un catálogo fuera de toda duda, el problema es que sus soluciones, ya sean barras de sonido o altavoces, son productos de gama alta cuyo precio se dispara. Aunque parece que la próxima barra de sonido Sonos será más barata respecto a los que nos tienen acostumbrados.

Tal y como ha informado el medio The Verge, la compañía está trabajando en una nueva barra de sonido, la Sonos S36 y que tendría un precio de verdadero derribo: 249 dólares, que seguramente se convierta en 249 euros cuando llegue al mercado español.

Una barra de sonido muy limitada

ampliar foto Render del Sonos S36 The Verge

Por lo que indican en el popular medio tecnológico, The Verge ha podido ver el diseño real de esta barra de sonido Sonos S36, además de parte de sus características técnicas. Y ya te adelantamos que hablamos de un modelo de gama entrada.

Evidentemente, contará con las mejores tecnologías de sonido de Sonos para ofrecer un gran paisaje acústico, pero no podemos esperar soporte para Dolby Atmos, por poner un ejemplo. Incluso desde The Verge han indicado que parece que este modelo solo tendrá entrada óptica, prescindiendo del HDMI para abaratar al máximo su coste.

Aún así, sigue siendo una barra de sonido de Sonos, por lo que el paisaje acústico estará a la altura de la firma danesa que quiere entrar de lleno en la gama entrada ofreciendo un producto muy completo.

ampliar foto Diseño de la Sonos S36 The Verge

Además, la idea de la marca es que se pueda utilizar la Sonos S36 de forma independiente, o convertirla en un altavoz de tiro vertical que sirva para complementar sus soluciones más potentes, como la Sonos ARC. Para ello, esta nueva barra de sonido cuenta con todo lo necesario para poder colgarla de la pared tanto de forma vertical como de forma horizontal.

Fecha de presentación de la Sonos S36

The Verge se ha puesto en contacto con Sonos para confirmar los datos de la barra, pero la compañía no ha querido hacer declaraciones. Aún así, desde The Verge afirman que esta barra de sonido, que tiene de nombre en clave Fury, podría ser presentada el próximo 7 de junio. Ahora, solo falta que el fabricante danés confirme este hecho y nos dé todos los detalles de su primera barra de sonido económica.