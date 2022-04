Orange cuenta con activos fiscales utilizables en España por 2.200 millones

El grupo Orange contaba con activos fiscales diferidos no reconocidos en España al cierre de 2021 por un importe de 2.200 millones de euros, según señala la operadora en su informe anual correspondiente al pasado ejercicio. Al término de 2020, ascendían a 2.100 millones. La teleco francesa tenía también otros 800 millones de estos activos en sus filiales en Bélgica.

La compañía explica que la mayoría de estos activos, principalmente pérdidas fiscales, pueden ser llevados adelante por un plazo de tiempo indefinido. Orange indica que, en España, segundo mercado del grupo en aportación de ingresos, las pérdidas fiscales pendientes de amortizar para las que un activo por impuestos diferidos ha sido reconocido se podrán utilizar en su totalidad antes 2026.

En este caso, la teleco señala que los activos fiscales diferidos ya reconocidos en España sumaban 400 millones de euros al cierre de 2021.

Orange, en cualquier caso, señala que la mayoría de las otras pérdidas fiscales pendientes de amortizar por activos fiscales que no han sido reconocidos expirarán más allá de 2026. En este sentido, el periodo de posible compensación es ilimitado. Ahora bien, la compañía estará obligada a generar suficiente resultado positivo para compensar las bases negativas.

Con anterioridad, las empresas podían compensar el 100% del resultado positivo, y ahora el tope es del 60%. A cambio, se estableció un periodo ilimitado para la compensación. No obstante, el criterio de reconocimiento contable no es un tema tan relevante ya que no impacta ni al ebitda ni a la caja de la propia compañía.

Fusión

Lo cierto es que los créditos fiscales, tanto de Orange como de MásMóvil, son uno de los factores a tener en cuenta en el marco de la actual negociación en marcha entre ambos grupos para su posible fusión en España. Los activos fiscales, que podrían formar parte de las sinergias derivadas de la integración, serían de la propia compañía; ni el grupo Orange se puede quedar con los de las filiales españolas, ni los fondos propietarios con los de MásMóvil.

En este sentido, Lorca JVCO Limited, matriz británica de MásMóvil, señala en su informe financiero anual, que el grupo contaba al cierre de 2021 con 393 millones de euros en créditos fiscales procedentes de pérdidas fiscales. A la conclusión de 2020, antes de la compra de Euskaltel, realizada durante el pasado año, la compañía sumaba 262 millones. Además, Lorca JVCO señala que tenía otros 146 millones de euros por créditos fiscales por deducciones.

La teleco explica en su informe que solo reconoce activos fiscales diferidos procedentes de pérdidas fiscales que se pueden llevar adelante cuando es probable que se pueda generar el beneficio fiscal futuro suficiente para compensar las citadas pérdidas en el periodo de tiempo estipulado por la legislación fiscal aplicable.