Activa la barra lateral de tu teléfono Realme para exprimir sus posibilidades

Realme se ha posicionado como uno de los principales fabricantes de teléfonos móviles en nuestro país. Su completo catálogo de terminales, desde modelos de gama entrada pasando por las soluciones más punteras, presumen de una gran relación calidad - precio, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para firmas como Xiaomi.

Y lo cierto es que cada vez más usuarios apuestan por Realme a la hora de renovar su viejo smartphone. Más, viendo el abanico de posibilidades que ofrece la compañía. Además, cuenta con más productos, como su tablet Realme Pad o su gama de auriculares, por lo que opciones no te van a faltar precisamente.

Además, si te has comprado un teléfono Realme y quieres exprimir al máximo sus posibilidades, nada mejor como conocer los mejores trucos de su interfaz. Cada fabricante incluye su propia capa personalizada, y en el caso de Realme UI, esconde algunas sorpresas muy interesantes.

Cómo activar la barra lateral inteligente en tu Realme

Ya te hemos explicado cómo puedes realizar gestos en la pantalla apagada de tu teléfono para abrir aplicaciones fácilmente, y hoy te vamos a hablar de la barra lateral inteligente de Realme.

Hablamos de un elemento que nos dará un acceso directo a las aplicaciones que más utilizadas, realizar una captura de pantalla fácilmente, grabar… Opciones no te van a faltar con esta curiosa herramienta.

ampliar foto Pasos a seguir para activar la barra lateral inteligente Composición propia

Además, dentro de las diferentes funciones que ofrece la barra lateral inteligente de Realme UI, decir que podrás añadir aplicaciones que funcionan a través de un sistema de superposición. Por ejemplo, te permitirá navegar por Facebook mientras estás jugando, o incluso responder un mensaje de WhatsApp sin tener que cambiar de aplicación.

Lo cierto es que, una vez pruebes esta función exclusiva de los teléfonos Realme, no podrás vivir sin ella. Y viendo lo fácil que es activarla, y que siempre puedes deshabilitar esta herramienta si no te gusta o no crees que sea útil, te invitamos a probar a activar la barra lateral inteligente en tu teléfono.

Para ello, lo único que debes hacer es ir a los ajustes de tu teléfono y seleccionar la opción Funciones especiales. Dentro de este panel, verás diferentes opciones. Selecciona Barra lateral inteligente.

Ahora, solo tendrás que elegir el grado de opacidad para ver qué modo te va mejor y configurar esta barra lateral a tu gusto para sacarle el máximo partido. Si quieres desactivar este elemento, sencillamente sigue los pasos anteriores, aunque en el último paso deberás desactivar el interruptor de la barra lateral inteligente.