Snapchat lanza una nueva función para que conozcas las noticias del día

La red social Snapchat no es una aplicación en la que tan solo puedas hacer fotos y vídeos con toda clase de filtros, para publicarlos en tu perfil con una duración de 24 horas. Además, en su página Discover tienes noticias actualizadas para estar al día de lo que sucede a tu alrededor.

El problema es que aún son muchos los usuarios que la desconocen, y con el fin de que haya una mayor facilidad para la publicación, la red social acaba de incluir una nueva función, la cual ha recibido el nombre de “Dynamic Stories”.

Estas nuevas Dynamic Stories que presenta Snapchat funcionan sincronizándose con el contenido de los medios de comunicación locales, y cada vez que uno de estos publica una nueva historia, Discover lo mostrará al momento al resto de usuarios. Según Snapchat, “las Dynamic Stories ayudan a los Snapchatters a conocer el mundo en el momento en que ocurre”.

Cómo funcionan las Dynamic Stories de Snapchat

Pero por el momento, a pesar de que en la versión web de un artículo veas que hay un vídeo, este no se va a poder ver en las Dynamic Stories de Snapchat. Y es que por ahora no están incluidos los vídeos, pero se espera que la aplicación no trate en incluirlos próximamente.

Las nuevas Dynamic Stories “se actualizan en tiempo real”, según ha afirmado Snapchat, por lo que cada vez que veas una noticia, sabrás que es un suceso actual. Y según explicó la red social, las historian llegan desde los editores de medios y creadores de contenido que han sido verificados.

A continuación te dejamos con algunos nombres de los editores de medios que ya han sido verificados para que estés al tanto de todo:

En Estados Unidos están: Axios, Bloomberg, Buzzfeed, CNN, Complex Networks, Condé Nast (Self, Vogue), ESPN, Insider, New York Post, Page Six, The Wall Street Journal, The Washington Post, TMZ, Tom’s Guide, Vice.

En Francia están: British Vogue, GQ UK, PinkNews, The Independent, The Mirror.

En Reino Unido están: Femme Actuelle, Foot Mercato, Gala, GQ France, Le Figaro, Marie Claire FR, Paris Match, Vogue France.

En India están: GQ India, MissMalini, Pinkvilla, Sportskeeda, The Quint, Times Now, Vogue India.

Gracias a las nuevas Dynamic Stories de Snapchat, los usuarios de la red social tendrán un magnífico acceso a las noticias más recientes. Además, esta nueva función también ofrecerá algunos beneficios extra tanto a la aplicación como a los usuarios de esta.

Y es que hace no mucho, publicar noticias en Snapchat no era una tarea muy sencilla, y los editores se encontraban con muchos problemas para poder actualizar sus noticias. Sin embargo, ahora que se han estrenado las Dynamic Stories, este proceso es algo automático, por lo que, seguramente, los editores no van a tener que volver a preocuparse para publicar y editar el contenido en Snapchat.

Y eso no es todo, además de que ahora los editores lo van a tener mucho más fácil para publicar las últimas noticias mediante las nuevas Dynamic Stories de Snapchat, entre estas se publicarán anuncios, y parte de los beneficios que estas logren, parte del ingreso se irá directo a los editores.