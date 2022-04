Lo de Xiaomi es increíble: lanza un purificador de agua… ¡inteligente!

Cada vez son más aquellos que se preocupan por la calidad del agua que beben, y esto es un acierto debido a que es un líquido esencial para mantener un buen estado de salud. Y si hay un interés en algo que tenga que ver con un producto que se pueda fabricar con algo de tecnología, Xiaomi no falta a la cita. Y un ejemplo es su nuevo purificador de agua.

El dispositivo del que hablamos es el MIJIA 1000G, que se coloca en prácticamente cualquier grifo que existe en el mercado y que permite conocer de forma muy precisa la calidad del agua que se bebe. Para ello, se incluye una pantalla que muestra de manera muy intuitiva la información necesaria en el mismo momento en el que se deja circular el agua. Más sencillo, imposible. Además, esto es lo que hace que este producto sea considerado como inteligente.

Un funcionamiento excelente

Una de las características más positivas que tiene este producto de Xiaomi es que, al contrario de lo que es habitual en otros modelos del mercado, es que no reduce el rendimiento del grifo en lo que tiene que ver con el tránsito de agua. Este se mantiene con una velocidad de 2,65 l/min, más que suficiente para llevar una taza de las que se tiene en casa en menos de cuatro segundos. Así, no habrá problemas en las viviendas en las que son muchos miembros de familia.

Xiaomi

Otro par de buenos detalles que ofrece este purificador es que es capaz de reducir el gasto innecesario de agua en caso 2.433 litros al año debido al uso de diferentes filtros de expulsión, lo que favorece al medio ambiente y, como no, a la factura que se tiene que pagar. Además, este es un producto que se puede conectar con la aplicación propia de MIJIA, para de esta forma poder conocer detalles sin levantarse del sillón, entre los que no falta la calidad del agua en todo momento.

Cómo trabaja este producto de Xiaomi

Para el filtrado cuenta con un elemento en su interior que realiza cinco tareas a la vez y que se combina con un filtro RO que elimina de modo eficiente bacterias y metales pesados. Por lo tanto, es ideal para mantener un buen estado de salud, aplicando incluso técnicas para evitar estancamiento para que la primera gota de agua que salga esté completamente limpia. Es importante indicar que todo lo que interviene en la limpieza se puede cambiar para que el funcionamiento sea siempre óptimo, y un ejemplo es que el filtro tiene una durabilidad de cinco años antes de tener que sustituirlo.

La puesta a la venta de este producto de Xiaomi se sitúa en el 15 de abril en China, y es prácticamente seguro que en no mucho tiempo se podrá comprar fuera de las fronteras de dicho país. Su precio es de unos 332,50 euros al cambio, no lo que no es precisamente una locura.