Hay un gran malentendido en la inversión privada. Las clasificaciones, los consejos de inversión o las recomendaciones de productos sugieren que solo hay que invertir en el mejor fondo, y entonces todo irá bien. Hay que seguir estando atento y las rentabilidades vendrán por sí solas. Sin embargo, no es tan sencillo.

Porque la mejor cartera para todos, desgraciadamente, no existe. Las necesidades de los inversores son muy diferentes. Aunque las acciones son quizás la clase de activos más atractiva en este momento, esto no significa que todo el mundo deba invertir todos su dinero en esta clase de activos. No todos pueden soportar las fluctuaciones temporales que forman parte del mercado de valores. O necesitan una mayor parte de sus activos precisamente cuando los precios están temporalmente por los suelos. Por otra parte, los intereses de las cuentas de ahorro distan mucho de ser suficientes para mantener el valor del ahorro en términos reales, es decir, después de la inflación.

Las inversiones deben ser tan individuales como las personas y sus circunstancias. ¿Qué tamaño tienen todos los activos? ¿Cuándo necesitan los inversores su capital invertido? Y, sobre todo, ¿cuál es la rentabilidad esperada y qué fluctuaciones de valor son aceptables? Por muy sencillas que parezcan estas preguntas a primera vista, a muchos les resulta difícil encontrar respuestas realistas.

Tomemos la rentabilidad esperada, por ejemplo. Las cifras que se citan en este caso suelen rondar el 5%, a menudo incluso bastante más. Un problema: muchos cuentan principalmente con las rentabilidades reales y olvidan los impuestos y las tasas que se han producido. También se olvida que la Inflación merma el valor del dinero. Si se resta todo eso, lo que queda en "términos reales" no suele ser un 5%, sino menos de un 1%. Por tanto, se trata de lo que queda en términos reales, es decir, después de los costes y los impuestos.

Por otro lado, muchos inversores no tienen claro qué inversiones son necesarias para alcanzar sus (a menudo, ambiciosos) objetivos de rentabilidad. Lo único que está claro es que, con rentabilidades nulas y negativas en las cuentas de ahorro, no se puede mantener el valor del ahorro con vistas a la inflación. ¿Y qué pasa con las acciones? Hagamos un pequeño cálculo, ciertamente muy simplificado: supongamos que un inversor invierte el 50% de su patrimonio en la cuenta de ahorro y el otro 50% en acciones de empresas de primera clase o en un buen fondo de renta variable; lo que ya supondría una estrategia de inversión audaz para muchos inversores alemanes.

Las acciones aportan un 6%, en una comparación a largo plazo. Cero más seis dividido entre dos es tres. Una cartera de este tipo produce de forma realista una rentabilidad del 3% anual a largo plazo, antes de los costes, los impuestos y la inflación. En otras palabras, incluso quienes inviertan hoy la mitad de su patrimonio en acciones, en un mundo sin intereses, probablemente no conseguirán preservar su patrimonio a largo plazo. Así que todavía se necesitan más acciones, no menos.

Por otro lado, los precios de las acciones pueden fluctuar temporalmente. Quienes necesiten sus activos a corto plazo deben tenerlo en cuenta. En la cuenta corriente pueden dejarse algunos meses de sueldo, para la liquidez personal, las vacaciones, las compras y los gastos que uno no espera. Un graduado universitario que acaba de empezar su primer trabajo no debe temer las caídas temporales de la Bolsa si todavía tiene muchas décadas para acumular activos. La situación es probablemente diferente para una persona mayor que ya ha acumulado un patrimonio mayor que quiere consumir pronto.

La cartera perfecta para todos no existe. El éxito de la inversión comienza con una evaluación realista de la situación. Los que quieren un 5% deben tener claro primero lo que quieren decir con esto: nominal o real. Y debe tener una idea de lo que se necesita para lograr este objetivo de rentabilidad. El deseo y la realidad deben coincidir.

Se necesitan conocimientos. Por un lado, el autoconocimiento para saber qué fluctuaciones se puede soportar realmente y qué objetivos de rentabilidad se espera. Por otro lado, la experiencia. Los que tienen al menos un conocimiento básico de los mercados financieros y las clases de activos tienen ventaja. ¡Desafía a tu asesor como a ti mismo! Tratar el tema de la inversión puede valer la pena, a nivel financiero e intelectual.

Stephan Scheeren, gestor de Flossbach von Storch