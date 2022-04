¿Vas a dejar Twitter? Así descargarás el historial antes eliminar tu cuenta

Puede ser que estés cansado de la red social Twitter y tengas en mente dejarla debido a que lo que pasa en ella ya no te interesa. Si es así, no es mala idea hacer una copia de seguridad de lo que has compartido a lo largo del tiempo en ella, para que de esta forma no pierdas alguna imagen importante por poner un ejemplo. Te mostramos cómo conseguirlo de una manera bastante sencilla.

Por suerte, la compañía ha pensado en esta posibilidad para que aquellos que desean descargar el historial que han generado lo puedan conseguir con total seguridad, ya que la herramienta que utilizarás es completamente oficial. Y, esto, es de lo más relevante. Evidentemente, para poder realizar esta acción necesitas tener una cuenta activa en Twitter a la que te recomendamos acceder en la versión web por comodidad.

No pierdas tu historial de Twitter

Lo primero que debes saber es que tendrás que acceder a la cuenta de la que deseas descargar y, cuando entres en la opción para conseguir esto, tendrás que identificarte de manera independiente (y, ojo, que la activación del acceso con seguridad de dos factores se produce de modo automático, por lo que te recomendamos tener tu smartphone cerca porque será necesario).

Accede a la cuenta de Twitter de forma habitual y, en la zona izquierda de la pantalla, existe un apartado donde hay un icono circular con tres puntos en el centro que tienes que utilizar.

Ahora entre todas las posibilidades que ves tienes que seleccionar Configuración y privacidad, que es donde está la herramienta que te permite descargar el historial que tienes en la red social.

Pulsa en Descargar un archivo con tus datos de la parte derecha y, en este momento, se pide de nuevo los datos de identificación de la cuenta. Sigue los pasos que aparecen en la pantalla.

En este momento verás un apartado que se llama Datos de Twitter y, justo debajo, hay un botón de color azul llamado Solicitar archivo. Al hacer esto se indica que se comienza con el proceso de guardado y, que cuando esté disponible el fichero para descargarlo, se te avisará por correo con el correspondiente enlace. Esto puede tardar hasta un día, dependiendo de la actividad de la cuenta.

Habrás finalizado y no te queda más que esperar.

SmartLife

Un detalle importante que debes conocer es que el enlace con el archivo tiene caducidad, por lo que es muy importante que revises la fecha indicada para que no se te pase el momento en el que puedes descargar el historial de Twitter. Ya que, en caso contrario, tendrás que realizar el proceso anterior de nuevo.