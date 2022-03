Facebook Messenger se actualiza con nuevas funciones para chatear

Meta sigue actualizando sus aplicaciones estrella para aumentar su funcionalidad y hacerlas más apetecibles de cara al público. La compañía fundada por Mark Zuckerberg sabe que otras alternativas como TikTok están pisando cada vez más fuerte, por lo que quiere mantener su posición de liderazgo. Y ahora le toca el turno a Facebook Messenger.

La popular aplicación de mensajería instantánea, y complemento de Facebook, se ha convertido en una opción muy utilizada para comunicarte con tus amigos y seres queridos. Y ahora, este servicio va a contar con nuevas funciones muy interesantes.

O esto es lo que se desprende del último comunicado de prensa que ha publicado Facebook en su blog oficial y en el que indican la llegada de nuevas funciones con las que atraer a más usuarios.

Facebook Messenger quiere parecerse a Slack

La primera novedad tiene que ver con los accesos directos que llegan a Facebook Messenger. Hablamos de un sistema que nos permitirá mencionar a todos los usuarios de un grupo para que te respondan. Un sistema que ya hemos visto en la herramienta de trabajo Slack y que funciona de la siguiente manera.

En el momento en el que escribas en un grupo la palabra @everyone, este mensaje servirá para atraer la atención de todos los integrantes de un chat de grupo. Es cierto que la etiqueta @ no es nueva en Facebook, ya que sirve para etiquetar a personas, ahora podrás usar este atajo para avisar a todos. Además, también hay un nuevo atajo llamado /silent y que permite enviar mensajes sin que salte notificación alguna, una herramienta muy útil en determinadas situaciones en las que mandas un mensaje a altas horas de la madrugada y no quieres molestar a ese amigo que siempre se olvida poner el teléfono en silencio.

ampliar foto Facebook Messenger Facebook

Decir que estas dos nuevas herramientas ya deberían haber llegado a todos los usuarios de la aplicación, por lo que te invitamos a actualizar Facebook Messenger para ver si ya tienes disponibles estas funciones. Si no es así, solo tienes que tener algo de paciencia, ya que en los próximos días estará disponible con total seguridad.

Además, Meta ha añadido que habrá nuevos accesos directos que, de momento no están disponibles pero que lo estarán muy pronto. Por ejemplo, llegará la función /Pay, aunque solo en Estados Unidos. A través de este atajo, será más sencillo enviar o recibir dinero. También podrás usar el atajo /shrug para simbolizar el encogimiento de hombros “¯\_(ツ)_/¯”, mientras que /tableflip hará que dibujes el conocido volteo de la mesa “(╯°□°)╯︵ ┻━┻”.

Sin duda, una excelente noticia para todos los usuarios de Facebook Messenger, ya que ahora contarán con nuevas funciones para enviar mensajes que valen mucho la pena probar.