Estrenos que llegan a Apple TV+ en abril de 2022: todas las series

Ya se conocen todas las novedades que llegarán a la plataforma Apple TV+ en el mes de abril de 2022. Y, como es habitual, si hay algo que los caracteriza es la buena calidad que ofrecen. Te contamos todo lo que podrás disfrutar como estreno en el servicio de la compañía de Cupertino.

Una de las cosas que llaman la atención en este mes es que la compañía no lanza ninguna nueva película de estreno, por lo que todo lo que vas a encontrar son series de producción propia. En ellas vas a encontrar la participación de actores de gran prestigio como por ejemplo Gary Oldman o Nikole Kidman, que ponen su grano de arena para obtener creaciones que son de una excelente factura.

Las nuevas series que llevan a Apple TV+ en abril

La primera que se estrena es Slow Horses, que estará disponible en día uno (estarán disponibles dos episodios para, luego, entregar uno semanal hasta llegar a los seis). Basada en una novela de Mick Herron, narra la historia de unos agentes del Mi5 británico que tiene que resolver diferentes casos que se van sucediendo y que tiene un nexo común para lograr un clímax final realmente espeluznante.

El ocho de abril se estrena la serie Pinecone & Pony. Está destinada al público infantil, narra la historia de una niña que conoce las diferentes formas de convertirse en una guerrera (siempre con un tono desenfadado de comedia y sin ser un problema a la hora de que los niños vean la creación). Consta de ocho capítulos y la producción corre de la mano de DreamWorks Animation.

Otra de las grandes llegadas a Apple TV+ en abril de 2022 es la serie Roar. Protagonizada por Nicole Kidman, se estrena el día 15 y tiene una duración de ocho capítulos. Se busca mostrar de manera clara y en ocasiones a modo de comedia, como es el mundo para las mujeres hoy en día. Problemas de todo tipo tendrán que ser superados por las diferentes actrices que aparecen, donde no faltan estrellas como Cynthia Erivo o Issa Rae.

Para final de mes, concretamente el día 29, se espera la llegada de la serie Shinning Girls. En ella destaca la participación de la protagonista de la serie El cuento de la criada (Elisabeth Moss), que hace las veces de una archivista de un periódico que hace sociedad con un reportero para resolver un asalto. Un thriller en toda regla que seguro que hace que se sigan todos y cada uno de sus ocho capítulos.

Una serie documental que es especial

Los amantes del baloncesto no pueden perderse They call me Magic. En los diferentes capítulos que tiene la creación se muestra cómo ha sido la vida de una de las grandes estrellas que han pisado la NBA: “Magic” Johnson. El jugador irá narrando cómo fue su carrera en Los Ángeles Lakers y las muchas cosas que logró y los episodios menos atractivos como su retirada por motivo del VIH. Una buena forma de ver cómo son en realidad las estrellas de la liga de baloncesto profesional de EEUU.