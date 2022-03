CaixaBank vende deuda senior no preferente para cumplir las exigencias regulatorias

CaixaBank se suma a Santander y Sabadell y aprovecha la calma tensa que impera en el mercado. En un entorno que continúa estando marcado por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la normalización monetaria, los emisores no están dispuesto a dejar pasar la ocasión. La entidad sale hoy para captar deuda sénior no preferente en libras.

A la espera de conocer con más detalle cómo evoluciona el interés de los inversores, la operación parte con un diferencial de 230 puntos básicos sobre la referencia británica. Los bonos tendrán una duración de seis años, pero como se ha venido constatando de las últimas emisiones financieras efectuadas por las entidades europeas incluyen la opción de amortización anticipada, en este caso al quinto año.

CaixaBank, BNP Paribas, Barclays y HSBC son las entidades contradas para llevar a buen puerto la emisión.

Como ya ocurrió en las primeras semanas del ejercicio, la reapertura del mercado de capitales desde el estallido de la pandemia ha tenido como protagonista al sector financiero y entre los diferentes tipos de deuda, la senior preferente y no preferente ha brillado con luz propia. Aunque los bancos centrales están acelerando la retirada de los estímulos ante el alza de los precios, las entidades financieras no tienen apuros de liquidez, pero sí deben cumplir con los requisitos regulatorios por los que se les exige construir un colchón de deuda con capacidad de absorber pérdidas, una categoría en la que entra la sénior no preferente.