Bruno Patain: “Descarto que China vaya a acabar prestando apoyo militar a Rusia”

Bruno Patain (Dakar, Senegal, 1969) es el máximo responsable en España y Portugal de la gestora italiana Eurizon. Esta firma es el brazo de gestión de activos del primer grupo bancario italiano, Intesa Sanpaolo, que maneja activos por valor de más de 500.000 millones de euros. En España, la gestora ha comercializado fondos por cerca de 1.000 millones de euros.

¿Es difícil vender fondos en España para una gestora italiana?

Es muy importante darse a conocer. Eurizon empezó como una gestora para clientes minoristas en Italia en 1985, pero ahora ya somos la séptima mayor firma de gestión de activos de la zona euro y tenemos algunas capacidades muy potentes, especialmente en mercados asiáticos.

¿En mercados asiáticos?

Sí. Somos dueños del 49% de la gestora china Penghua Fund Management. Además, tenemos gestora propia en Hong Kong y controlamos el 65% Eurizon SLJ Capital LTD, una firma con sede en Londres, pero fundada por el gestor de fondos chino Stephen Li Jen, y especializada en gestión macro y divisas.

¿Por qué una gestora en China?

Es un país que lleva años abriéndose progresivamente a los inversores internacionales, y también fomentando que su propia ciudadanía invierta. Eso sí, en bonos y acciones chinas. Penghua Fund Managment está basada en Shenzen. Entramos en el capital en 2007 y solo manejaba 20.000 millones, ahora tiene ya 150.000 millones. Ya es la undécima gestora del país. Además, el Gobierno chino ha creado un comité para ver cómo van permitiendo que los ciudadanos puedan también invertir en acciones y bonos extranjeros

¿Qué fondos están vendiendo más en España?

Sobre todo, nuestro fondo de renta fija china. El fondo Eurizon Bond Agregate RMB invierte en emisiones de deuda soberana china o de organismos respaldados por el Estado, lo que supone un universo de inversión de 3.000 bonos. El grupo Eurizon ha sido pionero en esta clase de activos. Nos ha entrado muchísimo dinero en este producto.

¿Por qué?

Llevábamos dos años comercializándolo, y desde hace unos meses los inversores han empezado a entender sus bondades. Se trata de un producto de renta fija, con un nivel de riesgo relativamente bajo, pero con unas rentabilidades muy atractivas. El año pasado se revalorizó un 17,4%, mientras que la mayoría de fondos de renta fija perdieron. Y este año sube ya un 4%, a diferencia de la mayoría de fondos de bonos. Además, es un fondo que va muy descorrelacionado con lo que ocurre en el resto de mercados.

¿De dónde viene ese interés?

China ya es la segunda mayor economía del mundo. Durante dos décadas ha utilizado con criterio el endeudamiento para crecer con mucha fuerza. Ahora, han decidido apostar por un crecimiento más controlado, pero más sólido, porque están corrigiendo algunos desequilibrios. En 2030 su PIB superará al de la Unión Europea.

¿La alianza entre Rusia y China no podría llevar a Occidente a limitar la inversión en activos chinos?

El Gobierno chino es muy pragmático. Es cierto que compra mucho gas, petróleo y materias primas, pero no hay que olvidar que la Unión Europea y Estados Unidos son sus principales socios comerciales. Descarto que China vaya a acabar prestando apoyo militar a Rusia que, por otro parte, tiene un enorme arsenal.

Pero parece que Putin y Xi Jinping tienen una gran cercanía...

El Gobierno chino tiene muy claro que su principal objetivo es conseguir la prosperidad para su pueblo. Una mayor implicación en el conflicto, apoyando a Rusia, les haría poner en cuestión ese objetivo. Debemos recordar que China no ha empezado ninguna guerra en los últimos cinco siglos. Para Xi Jinping es su tercer mandato y tiene muy claro que quiere completar la tarea que tiene entre manos. Es alguien pragmático, no dogmático.

¿La crisis de Evergrande no ha puesto de relieve los riesgos de invertir en renta fija china?

No, en absoluto. Evergrande es una promotora que asumió unos riesgos excesivos, con un exceso claro de apalancamiento, y a la que Pekín no le ha importado dejar caer. Lo cual es algo sano para la economía. Además, opera en un sector muy concreto. A nosotros nos ha venido bien, porque algunos inversores han decidido deshacer posiciones de fondos con más riesgo y apostar por el Eurizon Bond Aggregate RMB, que ha demostrado ser un producto muy seguro.

¿Las emisiones de deuda de empresas chinas son atractivas?

Creemos que sí, y por eso vamos a lanzar ahora un fondo específico. Hasta 2015 el Gobierno chino no dejaba que quebraran empresas, lo que distorsionaba mucho el mercado. Pero ahora el nivel de empresas que impagan es de alrededor del 2%, un nivel equiparable al de los países occidentales. Ya no está siempre papá Estado para sacar las castañas del fuego. El caso de Evergrande fue de pura codicia, como ocurre en tantos y tantos sitios. De hecho, Pekín ha establecido algunas regulaciones específica para tratar de evitar la especulación inmobiliaria. Las viviendas no pueden ser un activo financiero más con el que especular.

¿Los fondos de Bolsa asiática los gestionan desde su gestora china?

No, es el equipo de Hong Kong el que se encarga, aunque sí que comparte algunos estudios con los equipos de Penghua. Creemos que la renta variable china va a seguir teniendo mucho potencial, pese a las correcciones del año pasado. El partido comunista chino sigue apostando por las empresas privadas como herramienta para transformar la sociedad y alcanzar las metas fijadas en el nuevo plan quinquenal, como fomentar un mercado interno más sólido, un crecimiento más robusto, tener una mayor independencia tecnológica y utilizar fuentes de energía más sostenibles.

¿Qué otros fondos chinos tienen?

Estamos preparando el lanzamiento de un fondo que invierte en renta fija asiática, de una forma más genérica. Además, en septiembre lanzamos un fondo multiactivos de China, el Eurizon China Opportunity, que invierte tanto en renta fija como en renta variable. Es el segundo que hay en el mercado.