Telefónica Brasil renueva la mitad de su consejo y salen históricos como Narcís Serra y Julio Linares

Telefónica va a introducir una amplia renovación en el consejo de administración de Telefónica Brasil, su mayor filial cotizada, que supondrá la salida de históricos directivos, que acumulan muchos años de presencia en la casa.

Según explica la teleco en el orden del día de la junta de accionistas del 26 de abril, se renuevan cinco de los 12 miembros del consejo de administración. Entre los que salen, figura Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno español en la época de Felipe González, y que ha ocupado distintos cargos en la operadora en los últimos años, como vicepresidente de Telefónica Chile.

También deja el consejo de Telefónica Brasil Julio Linares, ex CEO de la propia matriz, entre otros muchos cargos; Luiz Fernando Furlan, ex ministro de Desarrollo e Industria de Brasil en la época de Lula da Brasil, ex presidente de Sadia y consejero de Telefónica en la época de Cesar Alierta; y Antonio Carlos Valente, ex presidente de Telefónica Brasil.

En sentido contrario, se incorporan al consejo de Telefónica Brasil, Jordi Gual e Ignacio Moreno, que han sido consejeros de Telefónica en representación de CaixaBank y BBVA, respectivamente, hasta el pasado mes de diciembre. La teleco ya anunció entonces que ambos directivos pasarían a ocupar este puesto, además de miembros del consejo asesor de Telefónica España. Con su salida del consejo de la matriz, tanto BBVA como CaixaBank redujeron su histórica presencia de dos representantes a uno solo.

Incorporaciones

Además, se incorpora al consejo Alfredo Arahuetes, decano de la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la Universidad de Comillas (ICADE), y especialista en la inversión y la relación económica entre España y Latinoamérica. Entre otros cargos es miembro del patronato de la Fundación Endesa y Senior Research Fellow del Real Instituto Elcano.

Telefónica Brasil incorpora a su consejo a Solange Sobral, vicepresidenta de operaciones de la tecnológica CI&T, consejera de Unidas y consultora del Comité Consultivo de Diversidad del banco Itaú. La directiva, que ha trabajado en Europa, es una de las referencias en Brasil en tecnología y diversidad. CI&T debutó en Wall Street hace pocas semanas. También incorpora a Andrea Capelo, embajadora de la organización Endeavor, y que, entro otros cargos, fue fundadora de la firma financiera BR Partners y consejera de la Asociación Brasileña de Bancos (ABBC).

El resto del consejo de Telefónica Brasil se mantiene, bajo la presidencia de Eduardo Navarro de Carvalho, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la propia Telefónica. Los demás integrantes son Christian Mauad Gebara, CEO de la operadora; Javier de Paz, consejero de Telefónica y que acaba de asumir la presidencia de su comisión de Regulación y Asuntos Institucionales; Ana Theresa Masetti Borsari, José María Del Rey Osorio, Claudia Maria Costin, y Juan Carlos Ros Brugueras.