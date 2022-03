Xiaomi lanzará nuevos auriculares, ¿serán mejores que los AirPods?

Los auriculares AirPods de Apple son toda una referencia en el mercado, y no pasa un mes en el que no se lance algún modelo que tiene la intención de ponerle las cosas complicadas. Pues bien, se ha conocido que en breve llegarán los Xiaomi Buds 3T Pro que plantarán cara a los mencionados de la compañía de Cupertino debido a que tendrá unas muy buenas características. Te las contamos.

Los datos se han conocido, ya que se han publicado en la web de un retailer de Europa. Allí, se ha podido ver lo más interesante que ofrecerán estos cascos independientes (no utilizan cable alguno) e, incluso, su diseño. En este último apartado hay que mencionar que se podrán comprar en colores blanco y negro -y que no le faltarán puntas de silicona para que el ajuste en la oreja sea perfecto para cualquier usuario-. Para empezar, no está nada mal.

Otra de las cosas que son importantes mencionar es que la tecnología de comunicación que usan los Xiaomi Buds 3T Pro es Bluetooth 5.2. Esto asegura una compatibilidad perfecta con todo tipo de sistemas operativos (como por ejemplo iOS y Android), y no le falta tampoco protección frente al agua IP55 para que ni la lluvia ni el sudor sean un problema. Incluso, dispone de un Modo juego para bajar la latencia y que todo funcione a la perfección mientras te diviertes.

Un sonido que seguro que te convence

Esto lo decimos debido a que entre las opciones que encontrarás en estos auriculares está la de tener cancelación activa de ruido (ANC), por lo que nada te molestará cuando lo decidas, ya que te aíslan del exterior. Aparte, el tamaño de los drivers de cada elemento es de 10 milímetros, lo que asegura una excelente definición -debido a que es capaz de trabajar con frecuencias que van desde los 20 a los 20.000 Hz- y, además, evita que se produzca distorsión alguna cuando se utiliza un volumen muy alto.

GreaTecno

Si a esto le sumas que ofrecerán características de lo más llamativas, ya que por ejemplo dispondrán de Spatial Audio para una gran localización y precisión. Aparte, dispondrán de soporte para el códec LHDC 4.0 para que la precisión sea la mejor posible con todo tipo de contenidos.

Gran autonomía y su posible precio

Debido a que se incluyen batería de gran carga en los Xiaomi Buds 3T Pro (38 mAh en los propios auriculares y una adicional en la funda de transporte de 380), se pueden conseguir marcas de lo más interesantes. Así, si no se emplea la cancelación de ruido, se puede pasar un día completo sin tener que buscar un enchufe. Y, esto, es algo que seguro hacen que estos cascos sean muy atractivos para los usuarios.

Según la fuente de la información, el precio que tendría este accesorio rondaría los 135 euros, una cantidad de lo más sensata teniendo en cuenta todo lo que ofrecen. Ahora está por ver si son capaces de superar las ventas que tiene anualmente los Apple AirPods.