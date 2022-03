MFE está considerando hacerse con el 100% de Mediaset España y excluirla de Bolsa

MFE-Media For Europe, la emisora comercial controlada por el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, está considerando una nueva oferta para adquirir el control total de su unidad española cotizada, Mediaset España, según informan fuentes cercanas a la operación a Bloomberg. Las acciones de Mediaset España suben un 3% hoy en Bolsa.

MFE, anteriormente conocida como Mediaset, está estudiando la posibilidad de comprar el 40% que no posee de la unidad española, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas que porque las conversaciones son privadas. La empresa de origen italiano podría llevar a cabo una transacción en las próximas semanas, aunque aún no se ha tomado una decisión decisión final.

Todo el negocio español está valorado actualmente en unos 1.570 millones de euros (1.710 millones de dólares) en el mercado local. MFE poseía de un 56% en junio, según la página web de la unidad, por lo que la participación pendiente antes de una prima vale casi 700 millones de euros euros al valor de mercado actual.

Un representante de MFE declinó hacer comentarios a Bloomberg. MFE solicitó a principios de este mes la autorización para aumentar su participación en el canal alemán ProSieben de la emisora alemana ProSiebenSat.1 Media SE, de la que ya es el mayor accionista. La empresa tiene previsto aumentar lentamente su posición en ProSieben antes de buscar el control más adelante.

La decisión de MFE de Berlusconi de excluir a Mediaset España de Bolsa y combinar los negocios italianos y españoles y aumentar su participación en la empresa alemana supondría un nuevo intento de crear una de televisión europea en medio de la creciente competencia de de plataformas de streaming como Netflix.

MFE todavía está debatiendo si dar prioridad a una oferta por la unidad española o invertir más en ProSieben, dijeron otras fuentes. Los italianos también podrían optar por impulsar las sinergias y la reducción de costes entre Italia y España, como la infraestructura tecnológica y las coproducciones. Un intento anterior de consolidar la unidad española fue detenido por una sentencia judicial española.

Mediaset, la mayor emisora comercial de Italia, completó el año pasado el traslado de su sede legal a los Países Bajos y recibió la aprobación de los accionistas para la estructura de acciones de doble clase y el cambio de nombre a MFE-MediaForEurope.

La empresa también llegó el año pasado a un acuerdo con el conglomerado francés Vivendi para poner fin a una agria disputa de cinco años sobre un acuerdo de televisión de pago. Mediaset y Vivendi, controlada por el multimillonario francés Vincent Bollore, acordaron abandonar todas las disputas legales en Europa.