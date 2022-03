¿Tienes un coche eléctrico? Así encontrarás un cargador fácilmente

Los que tienen un coche eléctrico saben perfectamente que en ocasiones es complicado encontrar un cargador. Este es, actualmente, uno de los grandes problemas que algunos ven para decidirse por este tipo de vehículos. Por suerte, existen algunas herramientas que puedes utilizar para conseguir esto de la forma más sencilla posible.

De lo que hablamos no es tanto por el número de cargadores que existen en España, que es manifiestamente insuficiente por el momento, sino de la ubicación de los existentes, ya que no están especialmente bien indicados esto en las carreteras. Por lo tanto, puedes pasar de un lugar en el que existe alguno y que no lo sepas, como puede ser los que están colocados en los aparcamientos de los centros comerciales.

Una herramienta que es muy útil

Concretamente, la opción que te recomendamos es que uses una web a la que puedes acceder de modo sencillo desde todo tipo de dispositivos -como por ejemplo un smartphone u ordenador portátil-. El nombre de esta es Open Charge Maps, y para acceder lo único que tienes que hacer es pulsar en este enlace, ya que no hay que pagar nada para utilizarlo y, eso sí, debes saber que el idioma en el que se ha creado es el inglés, pero se entiende perfectamente todo lo que existe en ella.

Dos son las herramientas que puedes utilizar. Una es un mapa, al más puro estilo Google Maps, en el que puede ver todos los cargadores que se tiene dado de alta (que son muchísimos, lo que es muy positivo). Incluso, se puede conocer el tipo que es cada uno de ello, ya que existe un código de colores que permite de forma visual saber esta información de forma sencilla. Aparte, es posible pulsar en la ubicación correspondiente para acceder a los datos concretos del elemento donde encontrarás desde el nombre que tiene hasta un útil enlace con manera de flecha que al pulsarlo puedes abrir la aplicación de negación que tienes en el teléfono.

Open Charge Maps

Otra de las posibilidades que existe en la web es el poder realizar una búsqueda introduciendo el lugar en el que estás (si das permiso la página puede detectar tu ubicación) y, a continuación, pulsando en el botón de localización -en la parte derecha de la pantalla los cargadores que están cerca-. Si pulsas en Details, puedes ver los detalles de este e, incluso, ver imágenes y opiniones que otros usuarios han dejado. La verdad es que todo es bastante completo y útil.

Otras opciones que te pueden interesar

Hay un par que son llamativas por la cantidad de información que tiene y, además, disponen de datos de los cargadores en España (aunque nos parecen menos completas que la antes mencionada). Son PlugShare y ChargerHub. El primero destaca por ofrecer una interfaz muy intuitiva con mapa incluido y, la segunda, por disponer hasta de un cliente para dispositivos móviles Android y, como no, iOS.