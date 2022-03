Empresas e instituciones coinciden en atraer el talento LGBT+ internacional a España

myGwork, la red profesional que vela por la inclusión de las personas LGBT+ en las empresas, ha organizado este jueves un congreso de forma telemática y presencial en la Torre IE de Madrid. Patrocinado por Google, el evento ha tenido como objetivo fomentar la empleabilidad de los profesionales LGBT+ perseguidos en sus estados de origen por su orientación sexual y/o identidad de género.

Miguel Garzón, director general de myGwork para España y Latinoamérica, ha argumentado que en 69 países del mundo se castiga a las personas LGBT+ por estos motivos, en seis con pena de muerte. Y en muchos otros se discrimina a las personas pertenecientes a esta comunidad por las mismas razones. “En este escenario, España tiene la oportunidad de consolidar su presencia internacional como un lugar privilegiado y comprometido con el desarrollo del talento LGBTQ+ internacional. Y se trata de una relación en la que ganan ambas partes: para los profesionales del colectivo que deciden continuar su vida aquí, nuestro marco jurídico asegura una mejor calidad de vida, y nuestro país se beneficia de sus habilidades y capacidades para el crecimiento económico, las proyecciones de innovación y, sobre todo, para robustecer la apuesta social”, ha afirmado.

Garzón ha moderado diferentes paneles integrados por Fernando Fernández-Arias, miembro del Cuerpo Diplomático Español; Gonzalo Garland, vicepresidente de IE Foundation; y representantes de empresas pioneras, como Google, Netflix, GSK y Glovo, en los que personas expatriadas y refugiadas de la comunidad han compartido sus testimonios.

Empresas concienciadas

Una de las empresas que ha participado ha sido la firma británica de productos farmacéuticos GSK. Su responsable de recursos humanos, Ana Valdivielso, parte del Comité de Talento de la Cámara Británica de Comercio en España, ha hablado del "compromiso" de la compañía "con la diversidad, que se materializa especialmente a través del grupo de trabajo Spectrum, que nace con el objetivo de visibilizar la realidad LGTBI+ en el entorno laboral, crear un ambiente de respeto y tolerancia y promover acciones que fomenten el conocimiento de los problemas que afectan a este colectivo”. GSK también es parte de REDI, la red de compañías que apuestan por la diversidad e inclusión LGBTQ+ en el tejido empresarial de España.

Por su parte, Ramiro Sánchez, director de marketing para España y Portugal de Google, ha dicho que para la empresa “la diversidad comienza con la misión de la compañía: nuestra audiencia incluye a todas y todos y, para poder comprenderla bien, tiene que estar bien representada dentro de la empresa. A partir de ahí, la diversidad es endémica”.

Gonzalo Garland, vicepresidente de IE Foundation en IE University, ha dicho que la institución “es un lugar de encuentro, de presentación de diferentes ideas y de discusión, cumpliendo con su misión de educar, investigar e innovar. Y también tiene un compromiso muy activo en la promoción de la diversidad en múltiples dimensiones. Este evento de “Welcome Talent!” encaja perfectamente en ese compromiso de inclusión que enriquece no sólo a todas las personas que están en ese entorno diverso e inclusivo, sino también, y de manera muy importante, a las empresas e instituciones que participan”.

Ese mismo compromiso ha sido sostenido por Centrho, la asociación de dirección de recursos humanos de Aedipe. “Los temas de diversidad e inclusión ocupan un lugar destacado en nuestra agenda. Sensibilizar a través de las mejores prácticas en nuestras empresas y profesionales asociados. Unirnos a eventos como éste e iniciativas como #DóndeEstánEllas de la Oficina del Parlamento Europeo en España son ejemplos de nuestra implicación”, ha explicado su presidente, Rafael Cabarcos.

Por su parte, María Jesús Pérez, secretaria general de Centrho, ha agregado que “el talento no entiende de barreras y las empresas y las sociedades en general no podemos permitirnos el lujo de sesgar el desarrollo por barreras de este tipo”.

Junto con GSK, las compañías Ab InBev, Bisse Asesores, BlackRock, Brown-Forman, Burger King, Capgemini, Checkout.com, Criteo, Danaher, Enterprise, Expedia, Fitch Group, Gilead, Glovo, JLL, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corporation, Levi Strauss & Co., Mercer Consulting, Morningstar, Netflix, Oracle, Organon, Pearson, WTW, Yahoo y Zimmer Biomet han sido reconocidas como empleadoras inclusivas por myGwork.

El papel de Madrid

Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, ha participado en el evento y ha destacado el compromiso de la ciudad con el talento internacional LGBTQ+. “El talento no tiene apellido, pero si no hacemos todo lo posible por promoverlo no lograremos que muchas personas muy necesarias e imprescindibles estén en las empresas, para que éstas se parezcan aún más a lo que es nuestra sociedad, que es un ejemplo de derechos civiles”, ha afirmado.

Villacís también ha asegurado que Madrid “es un espacio de igualdad y armonía, pero no podemos conformarnos porque solo un 35% de personas LGBTQ+ se atreven a hablar de su identidad en el trabajo”. Aunque ha advertido que se ha avanzado consistentemente, “no podemos congratularnos porque los derechos adquiridos nunca podemos darlos por hechos. Estamos viendo que también pueden retroceder muy rápido, como en los casos de Hungría y Polonia”.