Netflix compra Next Games, creadora de juegos como The Walking Dead

Ya hace un tiempo que Netflix dejó claro que la apuesta por el segmento de los juegos era total, y se acaba de conocer un movimiento que no hace más que certificar esto. Y lo cierto, es que lo publicado muestra que la plataforma de vídeo en streaming no se anda con tonterías a la hora de mejorar su presencia, ya que hablamos de la compra de una importante desarrolladora.

La empresa que está en proceso de compra es la finlandesa Next Games, que tiene una dilatada experiencia a la hora de crear diferentes juegos (en especial los que están destinados a los dispositivos móviles). Un ejemplo de esto es que es la encargada de títulos que tiene mucho que ver con lo que ofrece Netflix a sus usuarios, ya que ha producido los títulos como la adaptación de las series de Stranger Things o The Walking Dead. Vamos, que todo encaja como un guante.

La empresa que va a comprar Netflix, que se espera que finalice en el segundo trimestre de 2022, ya cuenta con las bendiciones de todas las entidades que están involucradas. Creada en el año 2013, ahora mismo cuenta con 120 empleados y en 2020 ha obtenido unos ingresos de 27,2 millones de euros. Y, por lo que parece, la importancia en los planes de Netflix en lo que tiene que ver con los juegos será importante -ya que será una de las grandes encargadas a la hora de producir nuevos títulos que tiene pensado lanzar al mercado de forma gradual-.

Una forma de actuar que no es habitual en Netflix

Aunque pueda parecer sorprendente, esta es una de las pocas adquisiciones que ha realizado Netflix a lo largo de su historia (el total es de únicamente cinco, lo que no deja de ser impactante para una compañía con el tamaño que tiene la plataforma de vídeo de la que hablamos). Pero en este caso han estado inteligentes, ya que el segmento de los juegos no se maneja con los mismos tiempos que el de creaciones multimedia, por lo que deben estar rápidos a la hora de conseguir una buena posición, especialmente ahora que no dejan de aparecer servicios en streaming que son una fuerte competencia.

Netflix

Seguro que entre los planes que tiene Netflix en el mundo de los juegos está el explotar las interesantes licencias que tiene por las series que ha creado, y que le pueden dar un excelente empujón, ya que se crearían franquicias que ya son muy conocidas. Algunos ejemplos que seguro tiene en mente en el servicio VOD del que hablamos son Ozark, que encaja como un guante para un título de gestión económica; Lost in Space, donde la acción puede ser la nota predominante; e, incluso, podría tener la opción de producir algo del universo The Witcher, siendo un ejemplo una creación de estrategia en tiempo real o tipo Clash Royale. Habrá que estar atentos.