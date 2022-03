Los jueces defienden las patentes en el MWC 2022

El mundo de la tecnología en general, y de la telefonía en particular, se rige por estándares gobernados por organizaciones internacionales que fijan criterios para que las diferentes empresas implicadas puedan interactuar y seguir innovando. En concreto, en el ámbito europeo de la tecnología relevante para la telefonía móvil, destaca el ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Para este organismo, una patente se considera esencial en caso de que, por razones técnicas, no sea posible fabricar productos conformes al estándar sin vulnerar ese derecho de patente. En esos supuestos, el titular de la patente debe asumir, en el plazo de tres meses, el compromiso irrevocable de estar dispuesto a conceder licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas "condiciones FRAND" (fair, reasonable, and non-discriminatory), en relación con ese derecho.

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se manifestó en 2015 sobre los casos en los que el titular de una patente esencial que se ha comprometido a conceder a terceros licencias FRAND, no abusa de su posición dominante al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente.