Apple trabaja en un tablet de pantalla plegable, ¡y será una locura!

Bien es cierto que Apple está llegando un poco tarde al mercado de los dispositivos con pantalla plegable, pero parece que ya ha tomado la determinación y aparte de ofrecer un smartphone con este tipo de panel, del que ya se ha hablado mucho, se ha conocido que también trabaja en uno adicional que sería toda una sorpresa.

Según los datos que se han filtrado del dispositivo sería un híbrido entre los iPad y los portátiles MacBook, y una de las cosas que llamaría la atención del equipo sería que contaría con dos pantallas idénticas que se cerrarían y, una de ellas, sería utilizada como si de un teclado virtual se tratase. Por cierto, el sistema operativo sería el que habitualmente se incluye en los tablets de Apple, por lo que la instalación de aplicaciones sería completamente posible. No suena nada mal que esto pudiera ser una realidad.

Los informes que se han desvelado indicarían que la compañía de Cupertino lleva un par de años trabajando en la llegada de este híbrido. Y, lo cierto, es que no deja de ser algo sorprendente que sin tener un iPhone plegable en el mercado también se busque apostar por algo de un tamaño mucho mayor… y eso sería así debido a que los datos hacen pensar que las dimensiones totales de la pantalla -es decir, completamente abierta- podrían llega a nada menos que las veinte pulgadas. Una barbaridad que, eso sí, si se cierra se queda en unas cómodas diez que encaja con lo habitual en muchos tablets.

No sería el primer tablet híbrido plegable

Lo cierto es que, aunque sería un equipo bastante novedoso, no sería el primero de este tipo que se ha lanzado al mercado… y, por el momento, no con mucha fortuna todo hay que decirlo. Un ejemplo son el Lenovo ThinkPad X1 Fold o el Zenbook 17 de ASUS. Estos no llegaron a tener repercusión alguna en el mercado, y está por ver que el recientemente anunciado Samsung Galaxy Flex Note cambia la situación a la espera del modelo de Apple del que hablamos de que todavía no tendría nombre (pero apostar por iPad "algo" parece de lo más lógico).

Samsung

El caso es que uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado Apple en el desarrollo de este modelo es conservar una pantalla de buena calidad al incluir el elemento de pliegue (bisagra). Por lo tanto, son exactamente los mismos que existen para la llegada del iPhone de este tipo -que sufre retraso sobre retraso-. Especialmente negativo es el lugar de cierre donde se apreciaría un pequeño hundimiento del panel que se notaría incluso al pasar el dedo… Vamos, lo que le ocurre a la práctica totalidad de los plegables que ya hay en el mercado de compañías como Samsung o Huawei.

Cuando hay que esperar a este modelo de Apple

Pues evidentemente no en un corto plazo, ya que el trabajo está todavía en fase de desarrollo y, según la fuente de la información, las estimaciones son que entre 2025 o 2026 sea el momento de hacer oficial este modelo con pantalla plegable de 20 pulgadas. La verdad es que puede que se le pase el tren a Apple en este caso, ¿no os parece?