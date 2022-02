Estas son todas las novedades de Huawei en el MWC 2022: portátiles, impresoras y más

El Mobile World Congress 2022 ya ha comenzado y poco a poco vamos conociendo las novedades de los principales fabricantes. Ya te hemos hablado de la nueva familia de portátiles de Samsung y ahora le toca a Huawei, que este año han presentado todo tipo de novedades: portátiles, ordenadores de sobremesa, una impresora…

El producto más destacable? Su portátil Huawei MateBook X Pro, una bestia que tiene un claro objetivo: convertirse en la mejor alternativa al MacBook Pro de Apple.

Así es el Huawei MateBook X Pro

ampliar foto Huawei MateBook X Pro Huawei

Hablamos de un producto que tendrá un precio de 1899 euros, y que si lo reservas podrás llevarte de regalo un tablet MatePad 10.4 con teclado inalámbrico y una extensión de la garantía de un año adicional.

comenzaremos hablando de su pantalla con tecnología Real Colour FullView y una resolución 3120 x 2080 píxeles para ofrecer un apartado multimedia de altura. A esto hay que sumarle capacidad táctil para que lo uses como tablet o como un portátil en función de tus necesidades.

Además, cuenta con tasa de refresco de 90 Hz y 500 nits de brillo, además de un contraste 1500:1 para que sea un modelo perfecto para trabajar. ¿Vas a ver películas? Disfrutarás del mejor sonido gracias a su sistema con 6 altavoces compatibles con sonido 3D. Destacar su procesador Intel Core i7 de 12ª generación con hasta 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno.

Así es el Huawei MateBook E

Un escalón más abajo tenemos al nuevo convertib le MateBook E de Huawei, un modelo con pantalla OLED Real Colour FullView de 12,6 pulgadas y que destaca por su ligereza: solo pesa 709 gramos.

Este convertible (su pantalla es táctil) cuenta con un procesador Intel de 11ª generación y carga rápida de 65W. También ofrece soporte para el M-Pencil, por lo que es perfecto para dibujar o trabajar con este equipo.

Huawei MateStation X

ampliar foto Diseño de la Huawei MateStation X Huawei

Pasamos al nuevo All in One de Huawei, el Huawei MateStation X. Un producto perfecto para trabajar desde casa y cuyo gran exponente es un diseño muy atractivo que incluye un grosor mínimo para que lo puedas colocar donde tú quieras.

Cuenta con una pantalla de 28,2 pulgadas y resolución 4K, además de un procesador AMD Ryzen 5008H acompañado de 16 GB de RAM y un disco interno SSD de 1 TB. ¿Su precio? 2199 euros.

Huawei sorprende con una pantalla de tinta electrónica

ampliar foto Huawei MatePad Paper Huawei

Otra de las grandes novedades de Huawei en el MWC 2022 es la Huawei MatePad Paper, una impresora de tinta electrónica. Cuenta con HarmonyOS 2 y presume de 32 niveles de retroiluminación para que puedas leer cómodamente. Ojo, que también podrás tomar notas en este equipo de 10,3 pulgadas y un peso de tan solo 360 gramos. Llegará a un precio de 499 euros.

Impresora multifunción Huawei PixLab X1

ampliar foto Huawei PixLab Huawei

La compañía con sede en Shenzhen también ha presentado la Huawei PixLab X1, una impresora NFC para que puedas enviar documentos desde el móvil de forma cómoda. Además, solo tendrás que levantar la tapa del escáner para que el documento escaneado se envíe automáticamente al dispositivo que elijas.

Huawei Sound Joy

Por último, la compañía ha presentado los altavoces Huawei Sound Joy, un modelo de 20 W y que se puede sincronizar con otra unidad para ofrecer un sonido estéreo. Lo único que has de hacer es agitarlos. Cuentan con 8800 mAh para garantizar una gran autonomía y resistencia al agua y polvo a través de su certificación IP67. ¿Su precio? 149 euros.