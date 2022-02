Abramovich cede la gestión del Chelsea a la fundación del club

El club de la Premier League Chelsea, propiedad del ruso Roman Abramovich, emitió un comunicado el domingo diciendo que están rezando por la paz y describió la situación en Ucrania como "horrorosa".



Abramovich anunció el sábado que entregaría "administración y cuidado" del club a los fideicomisarios de la fundación del equipo londinense.



El ruso' sobre la invasión de Ucrania por parte de Moscú, pero no incluyó ninguna referencia a

Ucrania o al conflicto.



"La situación en Ucrania es horrible y devastadora. Los pensamientos del Chelsea FC están con todos en Ucrania. Todos en el club rezan por la paz", dijo el Chelsea en su sitio web.



Abramovich sigue siendo el propietario del club y su anuncio del sábado no reveló el por qué le estaba dando a la fundación la administración ni ningún detalle sobre cómo funcionaría el arreglo.



Varias personas y entidades rusas han sido sancionadas por el primer ministro británico, Boris Johnson, después de que Moscú lanzara una invasión total de Ucrania por tierra, aire y mar esta semana.



Abramovich no se ha enfrentado a ninguna sanción, pero los legisladores de la oposición británica dijeron el jueves que debería ser incluido.Uno dijo que el Reino Unido debería apoderarse de sus activos y prohibirle ser dueño del club de fútbol.



El presidente de los fideicomisarios de la fundación Chelsea es el abogado estadounidense Bruce Buck, quien también es presidente del club en su conjunto. El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, dijo el viernes que la incertidumbre sobre el futuro de Abramovich pesaba sobre el club antes de la

final de la Copa de la Liga del domingo.



Chelsea disfrutó de un éxito sin precedentes después de que Abramovich asumiera el cargo en 2003, ganando cinco títulos de la Premier League, cinco FA Cups y la Champions League dos veces.