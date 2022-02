Motorola Edge 30 Pro: un elegante gama alta lleno de potencia

Motorola acaba de anunciar la llegada de un teléfono al mercado que tiene por objetivo competir entre los mejores que existe, y esto siempre son palabras mayores. El dispositivo del que hablamos es un equipo que entre sus buenas características tiene el contar con sistema operativo Android 12 lo que es bastante positivo.

El Motorola Edge 30 Pro cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas que es OLED, lo que significa que ofrece una excelente calidad de imagen (lo que queda claro cuando se conoce que este componente es compatible con HDR10+). Su resolución es Full HD+ y tiene un magnífico detalle en la frecuencia: esta llega a los 144 Hz, algo que solo es posible encontrarlo en los mejores teléfonos y que asegura una fluidez de lo que se ve magnífica. Todo lo comentado y la existencia de protección Gorilla Glass 5, no hace que se abuse del peso y el grosor del smartphone, que son de 194 gramos y 8,49 milímetros respectivamente.

Un teléfono que asegura una alta potencia

Para que no tenga nada que envidiar este terminal a cualquiera de los de gama alta que hay en el mercado, en el interior del Motorola Edge 30 Pro existe un procesador Snapdragon 8 Gen 1, un componente de última generación y que cuenta tanto con ocho núcleos en su interior como con acceso a redes 5G. Esto, junto a que la RAM asciende a 12 GB, permite estar seguro de que todas las aplicaciones funcionan a la perfección, y aquí hay que incluir a los juegos más exigentes.

Motorola

Otras cosas que son importantes comentar en este apartado y que mantiene el buen nivel general de este móvil es que cuenta con un almacenamiento de 256 GB tipo UFS 3.1. ¿Y esto qué significa? Pues que la velocidad de trabajo es muy alta al transferir información, por lo que el potente procesador antes mencionado siempre tiene información con la que trabajar para ofrecer una gran experiencia de uso. Adicionalmente, hay que destacar que la conectividad que ofrece el smartphone es muy buena, ya que cuenta con Bluetooth 5.2; NFC para realizar pagos móviles: e, incluso, WiFi 6E que asegura una alta velocidad al acceder a internet.

Buena autonomía y mejor cámara

En el primero de los casos hay que destacar que el Motorola Edge 30 Pro incluye una batería de 4.800 mAh, lo que está bastante bien teniendo en cuenta el grosor y peso que tiene el teléfono. Esto asegura que vas a poder superar el día de uso sin excesivos problemas. Pero, además, el terminal incluye todo lo que se puede necesitar en lo que tiene que ver con la carga, ya que por cable llega a nada menos que 68W de potencia y, si decides utilizar la opción inalámbrica, alcanza los quince. De esta forma, hay que decir que responde a la perfección.

Si te preguntas por la capacidad que tiene este modelo a la hora de hacer fotos, tenemos que decir que la apuesta es realmente convincente. Estos son los tres sensores que hay en la cámara trasera:

Principal de 50 MP con apertura de F:1.9 y dispone de opciones tan interesantes como PDF, estabilización óptica y Quad Píxel. Evidentemente, podrás grabar a 8K sin dificultad.

Sensor destinado al gran angular de 50 MP con focal F:2.2

Elemento de 2 MP que trabaja con la profundidad de campo y que utiliza una apertura focal de F:2.4

Motorola

A esto hay que sumarle una cámara frontal integrada en un agujero en la parte superior (justo en el centro), y que cuenta con una resolución de 60 megapíxeles. Su funcionamiento es bastante bueno, ya que es capaz de adquirir bastante luz debido a su focal F:2.2.

Algunos detalles que son importantes

Uno de los destacados es que este es un modelo al que no le falta lector de huellas que, en este caso, está ubicado en el lateral del teléfono por lo que no mancharás la pantalla del dispositivo. Aparte, no le falta protección frente al agua IP52, por lo que las salpicaduras del agua no serán un problema.

Motorola

Si a esto le sumas que sus altavoces estéreo son compatibles con Dolby Atmos y que cuenta con la tecnología propietaria llamada Ready For que permite conectar el Motorola Edge 30 Pro a un monitor o televisor y aprovecharlo de forma excelente, por ejemplo, al hacer videollamadas o jugar, está claro que la apuesta es realmente llamativa e interesante.

Disponibilidad y precio del Motorola Edge 30 Pro

Desde hoy mismo ya puedes comprar este teléfono en la web del fabricante en España, siendo su precio base de 799 euros, lo que no está nada mal. Pero, ojo, que hasta el 12 de marzo hay una oferta promocional que te permite hacerte con el smartphone del que hablamos por 200€ menos, lo que es una oportunidad insuperable.