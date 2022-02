Amazon declara la guerra a los launcher en sus Fire Stick TV

No hace mucho se conoció que los reproductores Fire Stick TV recibían una actualización que venía a dar respuesta a una de las grandes demandas por parte de los usuarios: que la instalación y actualización de las aplicaciones instaladas fuera lo más sencilla posible. Pero con esta mejora existe una cosa que es posible que no le guste a más de uno, ya que tiene que ver con la personalización.

Según los datos que se han conocido por aquellos que ya tienes la correspondiente actualización, las opciones de personalización de la interfaz de usuario (launcher) han dejado de funcionar como antes. Por lo tanto, una de las cosas que hacían diferentes a los reproductores de Amazon parece que no se podrá utilizar al menos por el momento.

Está por conocerse si lo que ocurre es debido a un problema en la instalación o, simplemente, que desde Amazon han decidido que todos los usuarios que tienen un Fire TV Stick (o los Cube, ya que estos modelos también se ven perjudicados) tengan la misma experiencia de uso. En un principio debería ser lo segundo -esto se debe, entre otras cosas, se perdían los anuncios de las pantallas de inicio-, debido a que hasta la fecha no existían problemas para poder utilizar una personalización mediante el uso de una aplicación que se instalaba mediante el conocido como Launch Manager.

Los modelos que se ven afectados

Pues son prácticamente todos los que existen en el mercado, por lo que, si pensabas que por tener un modelo antiguo te podrías escapar, esto no será así. Te dejamos la lista de los reproductores afectados tomando como referencia el sistema operativo que utilizan:

Fire OS 5 (actualización 5.2.8.7): aquí los reproductores que se ven afectados son los Fire TV Stick de primera y segunda generación. Aquí hay datos confusos, ya que algunos usuarios que sí se bloquean los launcher y otros que no. El riesgo lo corres tú.

(actualización 5.2.8.7): aquí los reproductores que se ven afectados son los Fire TV Stick de primera y segunda generación. Aquí hay datos confusos, ya que algunos usuarios que sí se bloquean los launcher y otros que no. El riesgo lo corres tú. Fire OS 6 (actualización 6.2.8.7): en este caso está comprobado que afecta a los reproductores de Amazon de tercera generación, el Fire TV Stick 4K y, además, el Cube de primera generación. Aquí, el bloqueo existe a todo lo que no sea oficial.

(actualización 6.2.8.7): en este caso está comprobado que afecta a los reproductores de Amazon de tercera generación, el Fire TV Stick 4K y, además, el Cube de primera generación. Aquí, el bloqueo existe a todo lo que no sea oficial. Fire OS 7 (actualización 7.2.73): los modelos que utilizan esta variante, como por ejemplo el Cube de segunda generación o los Fire TV Stick 4K Max, se ven afectados y, por lo tanto, nada de poder utilizar personalizaciones.

Amazon

Está claro, que lo que ocurre apunta a ser una decisión de empresa para que nadie se escape al control que tiene Amazon de la interfaz de usuario (como ocurre con otros fabricantes, como por ejemplo Xiaomi o la propia Google).

¿Existe alguna solución?

Pues la mejor es que, si no has actualizado a la última versión de tu reproductor de Amazon, es que no lo hagas en el caso que sea de los que prefieres utilizar un launcher que personaliza la forma en la que utilizas el reproductor. En caso contrario, no hay mucho que puedas hacer más que esperar a ver si la cosa cambia con la próxima mejora que llegue desde los servidores.