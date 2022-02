Apple ya fabrica el iPhone 14 Pro con un nuevo y sorprendente diseño

Habían aparecido algunos rumores respecto a un posible retraso en la nueva gama de los teléfonos de Apple que se lanzarán este mismo año, pero parece que esto no sucederá. Según nuevos datos que se han conocido, la compañía ya ha terminado con el diseño del modelo más potente que pondrá en el mercado, el iPhone 14 Pro.

Tanto es así, que los datos que se han publicado indican que ya se ha enviado a producción toda la información para que comience la fabricación del esperado terminal que, por cierto, estará fabricado por Foxconn lo que viene a corregir a los que indicaban que existía un cambio en el fabricante para el terminal de gama alta de Apple (se especulaba con el salto a Luxshare, que no se producirá, pero que sí será la encargada de crear físicamente el resto de los modelos que no son de gama alta).

Por lo tanto, parece bastante claro que en la firma dirigida por Tim Cook se mantienen los plazos habituales en lo que se envía a producción los teléfonos en el mes de febrero para tener un suministro adecuado cuando el dispositivo se ponga a la venta. ¿Y cuándo sería esto? Pues si en Apple mantienen sus tiempos, como parece, la presentación será en el mes de septiembre y el envío a las tiendas en octubre. Vamos, un clásico… De esta forma, si estás pensando en renovar tu terminal por el iPhone 14 Pro, ya puedes comenzar con el calendario de ahorro correspondiente.

Novedades en el diseño del iPhone 14 Pro

Según parece esta generación será una de las que tenga un cambio estético muy importante, ya que entre otras cosas se aumentará el grosor del dispositivo con un objetivo claro: que la cámara principal no sobresalga en exceso, algo que puede ser un acierto, pero está por ver cómo afecta esto en la usabilidad si se confirma Aparte, se dirá adiós al notch en el iPhone 14 Pro, que será sustituido por un agujero en la zona superior central (se especula con la posible inclusión de una segundo para los señores, pero esto parece bastante extraño).

Pexels

Por otro lado, también se apunta que habrá novedades en el chasis del terminal, que pasará a estar fabricado en titanio para conseguir dos cosas. La primera sería un aumento significativo de la resistencia, lo que siempre es positivo, mientras que la segunda es que el peso se reduciría… lo que sería otra buena noticia. Esta sería una excelente noticia y, si ocurre, sería un avance que se convertiría en diferencial (pero habría que ver si esto significa un precio más alto…).

Habrá que esperar para el plegable

Por cierto, no son pocos los rumores que apuntan que habrá un terminal plegable entre los iPhone 14, pero por lo que parece al final esto no será así y habrá que esperar un poco más, ya que Apple habría decidido que no existe tecnología suficientemente madura para hacer esto con unos buenos niveles de calidad.