La española Bit2Me, la primera plataforma de criptos incluida en el registro del Banco de España

La plataforma de compraventa de criptoactivos Bit2Me ha logrado su inclusión en el listado de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos del Banco de España.

Bit2Me se convierte así en el primer exchange reconocido por el Banco de España. La plataforma considera que se trata de un hito tanto para la firma como para el sector de blockchain y criptoactivos y asegura que es un "reconocimiento oficial para el avance de todo el ecosistema y desarrollo de productos".

El registro para los proveedores de criptomonedas del Banco de España se puso en marcha en octubre del año pasado y la inclusión de los distintos actores en él –bancos y plataformas de exchange– está condicionada a que cuenten con procedimientos y órganos adecuados de prevención en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional. Cierto es que la inclusión en este listado del Banco de España da la bendición tan solo en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales, pero no evita que los criptoactivos sigan sin un marco normativo propio. La directiva europea MICA (siglas de markets in crypto-assets) no se espera que entre en vigor hasta al menos 2024.

Otras plataformas como Binance ya han solicitado su inclusión en este listado, si bien la primera en recibir la luz verde ha sido la española Bit2Me. Su entrada en este listado se produce justo al mismo tiempo en el entra en vigor la nueva circular de la CNMV que dará al supervisor el control de la publicidad de las criptomonedas. Toda la publicidad que haga referencia a criptos deberá incluir como advertencia la frase: "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido". Un mensaje que deberá ocupar al menos un 20% del espacio publicitario. La CNMV alertó a Bit2Me de la campaña publicitaria lanzada hace justo un año que supuso el despliegue de 800 carteles que promocionan el bitcóin.

La plataforma ofrece servicio en más de 100 países y cerró 2021 con un volumen de negocio transaccionado superior a los 1.100 millones de euros.

“El reconocimiento del Banco de España es un impulso a nuestras relaciones comerciales. Ser la primera empresa de todo el mundo que consigue este reconocimiento habla por sí solo de la seguridad con la que está desarrollado nuestro servicio y la confianza en Bit2Me”, afirma Leif Ferreira, CEO de la compañía, en una nota.