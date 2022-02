"Rusia podría invadir Ucrania esta semana", afirma la inteligencia estadounidense

Rusia podría concretar sus planes de invadir Ucrania en los próximos siete días. Así lo ha afirmado un asesor de seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos, Jake Sullivan, durante una entrevista para la cadena estadounidense CNN. Sullivan ha aclarado que no hay forma de saber cuando se daría el ataque exactamente, y ha destacado que los Gobiernos tienen la esperanza de poder solucionar la crisis por la vía diplomática. No obstante, el asesor señala que los recientes ensayos bélicos rusos y su creciente movilización de tropas ponen en entredicho cualquier avance. El Kremlin, por su parte, ha reiterado que no tiene intención de invadir a su vecino del oeste, y que las advertencias estadounidenses son un intento sin precedentes de "esparcir la histeria".

Washington asegura que Moscú ha reforzado la presencia militar en la región durante las últimas semanas. El gigante del este ha posicionado fuerzas en tres lados de Ucrania: en Bielorrusia, el oeste de Rusia y Crimea y en buques de guerra en el Mar Negro. Estos contingentes serían suficientes para tomar Kiev. No obstante, según estimaciones estadounidenses, las más de 130.000 tropas que el Kremlin tiene en la región son aún muy pocas para invadir y ocupar todo el país.

En medio de la tensión, la Casa Blanca ha informado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado "el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania" en una llamada con su presidente, Volodymyr Zelenskyy. El mandatario ha asegurado que su país respondería "rápida y decisivamente" junto con sus aliados y socios ante cualquier agresión rusa contra Ucrania.

Los socios europeos, por su parte, siguen presionando para lograr esta salida pacífica. El Kremlin ha anunciado que el presidente de Rusia, Vladirmir Putin, se reunirá mañana en Moscú con el canciller alemán, Olaf Scholz, para discutir posibles soluciones para el conflicto. Este encuentro se da tras las conversaciones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en las que Putin habría asegurado al líder francés que no tenía intención de invadir. Cabe recordar que los rusos proveen el 40% del gas de Europa y que en particular Alemania, Austria e Italia dependen altamente de este suministro para la producción eléctrica.

Tras su última reunión con Biden el 12 de febrero, el Kremlin indicó que iba a "estudiar detenidamente las propuestas" estadounidenses. Sin embargo, señaló que estas propuestas no abordaban realmente sus peticiones clave con respecto a la no expansión de la OTAN o el no despliegue de sistemas de armas de ataque en territorio ucraniano.

No obstante, el Ministerio de Defensa de Ucrania continúa reportando "violaciones del cese al fuego" por parte de las tropas rusas en la frontera. En su informe más reciente, han afirmado que los soldados del Kremlin han realizado ataques con grandas antitanques y bombardeos con drones. No obstante, el Ministro de defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov ha señalado este sábado que Ucrania cuenta con "un apoyo sin precedentes de socios internacionales, el más grande desde la independencia". El ministro ha destacado que, en el último mes, su país ha recibido casi 2.000 toneladas de armas de última generación, municiones y chalecos antibalas de sus aliados.