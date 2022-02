López Obrador cuestiona los negocios de empresas españolas en el país y pide “una pausa” en las relaciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este miércoles una "pausa" en las relaciones con España para pasar página a una etapa en la que, según el mandatario, autoridades y empresas españolas se han aprovechado del país norteamericano.

"Eran como dueños de México", ha dicho López Obrador, que ha criticado en reiteradas ocasiones el papel de España, remontándose incluso a la conquista y ha apuntado a los contratos obtenidos en el país por compañías como Repsol, OHLA e Iberdrola.

En concreto, López Obrador cuestiona, la concesión a Repsol de un contrato para extraer gas en la Cuenca de Burgos, pagado a precios "elevadísimos" y sin resultados. Asimismo, ha recordado otro acuerdo suscrito con la petrolera española, de 26.000 millones de dólares, para importar gas desde Perú. Según el presidente mexicano, el contrato ni siquiera estaba firmado cuando "ya Repsol estaba comprando el gas en Perú asegurando que ya lo tenía vendido en México". Este "arreglo", ha añadido, concluyó con la cancelación del contrato cuando a Repsol no le resultó rentable por la bajada del precio y no pasó "absolutamente nada".

López Obrador también ha aludido de pasada a contratos de Iberdrola y, ya más en detalle, a OHL, que vincula a la época de Enrique Peña Nieto. En el caso de la constructora, considera que se suscribieron contratos de forma "irregular", primando a la firma española por encima de otras propuestas presentadas por una empresa de Carlos Slim.

El presidente mexicano ha admitido en una comparecencia ante los medios que ahora "no es buena la relación". Por eso, ha planteado "hacer una pausa", alegando que es lo que conviene a las dos partes. "A lo mejor ya cuando cambie el Gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía que cuando ya no esté aquí, no fuesen igual a como eran antes", ha declarado.

Aunque a renglón seguido ha dicho que lo planteado es solo "un comentario", con sus palabras ha vuelto a abrir una nueva crisis en la ya de por sí tensa relación bilateral con España, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primer mandatario extranjero al que López Obrador recibió tras llegar al cargo, en enero de 2019.

Las palabras del presidente mexicano se producen menos de dos semanas después de que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, asegurara durante una comparecencia en el Senado que había "interés de abrir una nueva página". "En los próximos meses vamos a reforzar mucho las relaciones con México", adelantó.