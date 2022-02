Myinvestor lanza créditos al 1,5% TAE para financiar la inversión en fondos

El neobanco MyInvestor se estrena en el negocio de los créditos destinados a la compra de fondos de inversión. La entidad digital -fundada por Andbank España y participada por El Corte Inglés y AXA- lanza créditos a un tipo fijo del 1,5% TIN/TAE. Con este nuevo producto, la firma permite a sus clientes apalancarse aportando como garantía los propios fondos o efectivo.

La propuesta del neobanco impulsado por Carlos Aso (actual consejero delegado del grupo Andbank) es doble. Por un lado, MyCredit+ es la alternativa con el mejor precio. Ofrece un tipo de interés fijo del 1,5% TIN/TAE, está disponible desde 10.000 euros y, aunque toda la gestión es online, requiere firmar ante notario. Por otro, MyCredit es la opción más rápida, 100% online. En apenas 48 horas, sin pasar por la notaría, el cliente tiene el dinero disponible para invertir. Aplica un tipo fijo del 3% TIN/TAE y puede solicitarse desde 3.000 euros.

En el momento de la contratación del crédito para invertir, el cliente puede solicitar, adicionalmente, una línea de crédito para consumo. En función de si dicha línea se contrata ligada a MyCredit+ o MyCredit, el tipo de interés aplicado será del 2% y 3,5% TIN/TAE, respectivamente.

Los créditos no aplican comisiones de ningún tipo. Se conceden a cinco años, pero ofrecen flexibilidad al cliente, ya que se pueden amortizar y cancelar en cualquier momento sin costes adicionales.

A diferencia de los créditos personales, que no tienen ningún activo que garantice el préstamo, aquí Myinvestor pignorará las participaciones del fondo en el que invierta el cliente. En caso de que no pueda devoler el crédito, la entidad podrá ejecutar la garantía y quedarse con esas participaciones en el fondo.

MyCredit+ y MyCredit permiten invertir en algunos de los productos más contratados por los clientes del neobanco. Destacan los internacionales Vanguard, iShares, Amundi, BlackRock, JP Morgan AM, Robeco y Allianz. Dentro de la oferta nacional, es posible invertir en Baelo, Impassive, River Patrimonio, Icaria, Merchbanc, True Value, Numantia y Azagala, entre otros. También forma parte de la selección la gama propia de la fintech: MyInvestor Value, MyInvestor Cartera Permanente, MyInvestor S&P 500 Equiponderado, MyInvestor Economía Mundial y MyInvestor Nasdaq 100.

La financiación orientada a la adquisición de activos financieros se conoce en el ámbito de la banca privada como préstamos lombardos. Esta operativa permite a los clientes aprovechar las oportunidades de mercado mediante la pignoración de un activo, apalancando su inversión. Cuanto menos arriesgado sean los fondos –el subyacente–, mayor será la suma que podrá concederse.

Unai Beato, responsable de Préstamos de MyInvestor, señala que “MyInvestor ha dado respuesta a una necesidad planteada por los propios clientes, que desde hace tiempo demandaban un crédito para invertir, similar al que ofrece la banca privada para los clientes con elevados patrimonios”. De este modo, subraya el directivo, “MyInvestor reafirma su propósito de ofrecer a cualquier cliente los mejores productos y vehículos para optimizar el rendimiento de su dinero”.