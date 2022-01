MyInvestor abre la veda al regreso de las hipotecas sin entrada con una financiación hasta el 95%

MyInvestor ha dado la primera sorpresa del año en el sector hipotecario. El neobanco -participado por Andbank España, El Corte Inglés y AXA- ha lanzado la Hipoteca Sin Entrada para todos los clientes con una financiación de hasta el 95%, lo que permite comprar una vivienda sin prácticamente disponer de ahorros. Resucita así un producto que dejó de comercializarse en la banca española de manera generalizada tras la crisis financiera que desató el crack inmobiliario de 2008. Desde entonces, lo habitual ha sido otorgar como máximo el 80% del valor del inmueble, excepto en el caso de perfiles muy solventes o jóvenes con más necesidad de fondos.

La nueva hipoteca de MyInvestor, que cubre hasta el 95% del menor de los importes de tasación o compraventa a un plazo hasta 30 años, tiene un tipo fijo del 2,18% TAE (1,99% TIN). El precio del préstamo (sólo para primera vivienda) es algo más alto que el de las otras hipotecas que ofrece la entidad digital hasta el 80% de financiación, que baja incluso del 1,5% TAE, pero aun así se coloca entre las opciones más competitivas del momento. Está disponible a partir de 100.000 euros y no tiene gastos ni exige vinculación al cliente, únicamente tener unos ingresos mínimos de 3.000 euros, por debajo de los 4.000 euros que MyInvestor requiere para sus otras hipotecas.

MyInvestor rompe el mercado en un momento de intensa competencia entre las entidades por captar clientes hipotecados, dada la elevada demanda tras la parálisis que causó la llegada del Covid-19. Su nueva política podría abrir la veda al regreso de las hipotecas al 100%, que ofrecen la posibilidad de financiar la totalidad del precio del inmueble. Y es que si el denominado Loan to Value (LTV) no supera el 80%, el cliente se ve obligado a tener ahorrado el otro 20% del precio de la vivienda más otro 10% en concepto de impuestos y gastos asociados a la operación.

Desde el neobanco, que se lanza a la comercialización de este producto con una cartera crediticia de cero mora y ninguna petición de moratoria, aseguran que "quieren ayudar a los clientes a tener acceso a la primera vivienda". El volumen en hipotecas de la entidad se incrementó en torno al 60% en 2021. Javier Sánchez, responsable de producto hipotecario y cuenta de MyInvestor, afirma que “hemos lanzado un producto difícil de encontrar en la banca tradicional. En MyInvestor nos gusta ir un paso por delante, dando respuesta a las necesidades que identificamos en el mercado”.

Comprar una casa sin tener ahorros es desde hace tiempo una misión casi imposible. La mayoría de los bancos no ofrecen hipotecas al 100%, al menos en sus ofertas estándar. Pero algunas entidades han coqueteado en los últimos meses con financiaciones por encima del umbral del 80%, a partir del cual se considera que el crédito concedido conlleva más riesgo de impago, aunque solo para funcionarios o el colectivo joven. Es el caso de Ibercaja con su Hipoteca Vamos para menores de 36 años, o del Santander, con su Hipoteca Joven para menores de 35 años. Ambas con un porcentaje de financiación del 95%. También Evo Banco lanzó una hipoteca del 90% para jóvenes en colaboración con Rastreator. Por su parte, Kutxabank no concede hipotecas de más del 80% abiertamente, pero puede superar ese umbral excepcionalmente a los jóvenes.

Ahora, los bancos podrían seguir los pasos de MyInvestor y extender las condiciones de financiación cercanas al 100% a todos los particulares. El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, ha comentado en alguna ocasión que los préstamos por encima del 80% del valor de tasación tanto para las viviendas en stock de los bancos como para otros clientes son “una realidad del mercado”, aunque las entidades requieren unos “criterios de solvencia exigentes o unos ingresos altos”.

Desde el comparador financiero HelpMyCash sostienen que “Las hipotecas al 100% están pensadas para aquellas personas que quieren comprar una casa pero no tienen ahorros suficientes para la entrada. La mayoría de los bancos no las ofrecen, o no por lo menos oficialmente”. Y añaden que “es importante saber que suponen un riesgo, no solo para la entidad que las concede, sino también para el cliente, dado que las cuotas que hay que pagar son más altas, el riesgo a un posible impago también aumenta”.

Durante la época del boom inmobiliario, sí era muy común que las entidades financieras se ofrecieran a financiar hasta el 100% de una vivienda, e incluso los gastos. Después, se fue reduciendo el volumen de hipotecas financiadas a más del 80%, dado que entrañaban más riesgo. No obstante, todavía en 2015 Bankinter realizaba operaciones al 100% en casos puntuales y BBVA recuperó esta opción en 2018 a cambio de una fuerte vinculación y garantías adicionales. Más adelante, las posibilidades de conseguir una hipoteca sin ahorros pasaban por una buena negociación a través de un bróker hipotecario o por tener un excelente perfil financiero.