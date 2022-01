Snapchat añadirá nuevos controles parentales para los perfiles más jóvenes, ¿cuáles?

A lo largo del último año parece que las redes sociales han entrado en razón y han comprendido el enorme daño que puede pueden provocar en los chavales más jóvenes, esos adolescentes que pueden verse expuestos a ciertos efectos perniciosos que se propagan por estas plataformas. Así que cuantas más herramientas tengamos para controlar ese peligro, mejor.

Y no, nos referimos tanto al control del tiempo que se mantienen conectados o al tipo de contenido que ven, sino a otros problemas como son los de la exposición prolongada de esos perfiles dentro de un ecosistema en el conviven con usuarios de todas las edades, algunos mucho mayores. Por lo que desde Snapchat se han decidido a ponerle coto a esa exposición.

Menor exposición pública

Lo que Snapchat acaba de anunciar no es otra cosa que más opciones de control parental con el objetivo de limitar las sugerencias de amigos de usuarios en el caso de los adolescentes, con el fin último de evitar que adultos extraños acaben por contactar con los perfiles de los más jóvenes. De esta manera no aparecerán a terceros que, por la razón que sea, desde la red social crean que pueden no existir indicios de ningún tipo de amistad.

Novedades que llegan a Snapchat. Snapchat

Esta decisión permitirá a los chavales dejar de aparecer en las recomendaciones de amistad de los perfiles de los usuarios más mayores que ellos, salvo que existan evidencias de que tienen en común una buena cantidad de amigos que utilicen también Snapchat de manera habitual. Concretamente, esa limitación se aplicará a todas las cuentas con titulares de entre 13 y 17 años.

Tal y como explican desde la propia Snapchat, hemos agregado "una nueva protección a Quick Add, nuestra función de sugerencia de amigos, para proteger aún más a los jóvenes de 13 a 17 años. Para que otra persona pueda descubrirlos en Quick Add, los usuarios menores de 18 años deberán tener una cierta cantidad de amigos en común con esa persona, lo que garantiza aún más que sea un amigo que conocen en la vida real".

Aunque parezca extraño, esta medida se enmarca dentro de una campaña iniciada por Snapchat con el objetivo de combatir la "epidemia de fentanilo", tras las acusaciones de que no ha hecho lo suficiente para eliminar el "contenido relacionado con las drogas". Desde la propia empresa avanzan que han trabajado para mejorar "su propia IA", que se encarga de detectar dicho contenido, además de colaborar con agencias y organismos oficiales para limitar al máximo el impacto de este tipo de publicaciones.