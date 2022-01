La Audiencia de Barcelona estima el recurso de Lidl en su pleito por la patente de la Thermomix

La sección 15 de la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso interpuesto por Lidl contra Vorwerk (titular de la marca Thermomix) en el pleito que les enfrenta por la comercialización de su robot de cocina.

En una sentencia dictada el pasado 13 de enero, el tribunal de la sección 15 de la Audiencia de Barcelona, estima el recurso presentado por Lidl contra la sentencia dictada por el juzgado mercantil 4 de Barcelona, que resolvió que el supermercado había invadido la patente del robot de cocina Thermomix y la condenaba a la retirada de todos sus robots de cocina Monsieur Cousine Connect.

Los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran que la patente en la que Vorwerk se fundamentaba para imputarle la infracción de sus derechos es nula por la existencia de "materia añadida" en el título concedido, es decir, por haber ampliado la protección de forma ilegítima en el curso de la tramitación de la patente. Además, sostienen que la solicitud no dispone de actividad inventiva. La Audiencia estima además que, hasta en caso que la patente no fuera válida, no existía infracción por parte de Lidl de la patente Vorwerk.

Los Juzgados Mercantiles de Barcelona sentenciaron que Lidl debía "cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización de la máquina Monsieur Cuisine Connect"; a "retirar del mercado todos los ejemplares de la máquina objeto de la acción que se encuentren en su poder y en el de sus distribuidores, así como todos los documentos comerciales, material publicitario y promocional u otros documentos en los que se reproduzca ese producto, incluido internet, procediéndose a su destrucción a su costa"; a "abstenerse en lo sucesivo de importar, almacenar, ofrecer y comercializar máquinas de cocina que respondan a las características reivindicadas en la patente ES 2 301 589 T3"; y a "indemnizar a la demandante Vorwerk por los daños y perjuicios causados, con el alcance que se determinará en la fase de ejecución de esta sentencia, una vez la misma adquiera firmeza". También le condenaba al pago de las costas procesales.