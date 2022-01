Apple deja sin cancelación de ruido a los iPhone 13, ¿por qué?

La cancelación de ruido en las llamadas es una de las mejores funciones con las que cuentan los iPhone. Con ella, las llamadas mejoran mucho su calidad, y permiten escuchar de forma más clara a la persona que está al otro lado de estas llamadas. Pero por alguna razón que no alcanzamos a comprender Apple ha despojado a sus móviles más modernos, los iPhone 13, de esta característica tan útil. Ahora conocemos más sobre este culebrón que ha dado como resultado una de las situaciones más rocambolescas e incomprensibles alrededor de los móviles de la firma de Cupertino.

Los iPhone 13 pierden el soporte para esta función

Como decimos, hace unos meses esta función desapareció de los iPhone 13, que contaron con ella durante un breve espacio de tiempo, incluso con iOS 15 instalado. Después de esperar varias semanas a una solución, los usuarios de estos teléfonos han insistido al soporte de Apple para que les den una solución o al menos una respuesta tranquilizadora sobre qué es lo que está pasando. Y la respuesta por parte de estos no ha podido ser más desalentadora. La conversación a la que ha tenido acceso 9to5Mac demuestra que los iPhone 13 ya no cuentan con el soporte para esta función.

Ajustes de un iPhone 12 Pro con cancelación de ruido Smartlife

Y lo peor de todo, de manera indefinida, no temporal. Porque en la conversación desvelada son tajantes desde el soporte de Apple “Tenemos novedades sobre esto. La cancelación de ruido del teléfono no está disponible en los modelos de iPhone 13, por lo que no ve esta opción en los ajustes” Así de directa ha sido la respuesta del soporte de Apple a las preguntas de los usuarios de sus móviles. Tras insistir en el tema, y esperando saber si se trata de un problema puntual o algo permanente, desde Apple han aseverado que “Es correcto. No es compatible” lo que deja claro que Apple ha acabado con la compatibilidad con este modo en los iPhone 13.

Los iPhone 12 la conservan

Pues la verdad es que, aunque Apple es bastante tajante a través de su servicio de soporte, la realidad es que no hay una explicación. No sabemos por qué Apple le quita el soporte al iPhone 13 a una función que sin embargo se conserva en sus predecesores. Es algo que no tiene sentido alguno, salvo que estén por venir novedades que puedan mejorar esta funcionalidad en los próximos meses, de lo contrario, no hay quien lo entienda.