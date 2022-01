Cómo eliminar los pases más antiguos que almacenas en el ‘Wallet’ de tu iPhone

Aunque la aplicación de Wallet (Cartera) de tu iPhone es muy, muy antigua, seguramente no haya sido hasta la llegada de Apple Pay y la posibilidad de almacenar tus tarjetas bancarias que hayas caído en su importancia como almacén central de todos los pases que necesitas para coger un avión, un tren, entrar al cine, al teatro o mostrar un carné de fidelización para ganarte algún descuento.

El problema es que a medida que pasan los años, vamos almacenando pases que ya no tienen ningún uso, más allá de recordarnos lo que hicimos tal o cual día: ir al cine, viajar a algún sitio, etc. Así que os vamos a indicar cómo vaciar todo eso que ya no tiene ninguna utilidad y que está consumiendo espacio en la memoria del teléfono. Con apenas dos o tres pasos. Mirad...

¿Cómo borrar los pases?

Para acceder a esos pases antiguos lo primero que debes hacer es echar un vistazo previamente de lo que quieres eliminar. Es tan sencillo como abrir el wallet y navegar por todo lo que tienes almacenado, y varado, desde tiempos inmemoriales para gestionarlo. Así que entramos un dejamos arriba sin tocar todas las tarjetas bancarias y carnés de fidelización.

Borrar los pases que no usas en el 'Wallet'.

Ahora miramos a la parte inferior y ahí sí que aparecen ya, por ejemplo, las entradas de cine o los billetes de avión, tren o autobús. Ahora tocamos en la parte superior izquierda en el botón de "Editar", para que aparezcan esos circulitos al lado de cada pase para poderlos seleccionar. Si tenéis demasiados y no queréis ir uno a uno, entonces podéis ir arribas a la derecha a "Seleccionar todo", para ahorrar tiempo y clics de pantalla.

Con los pases que queréis eliminar seleccionados, toca ir a la parte inferior y pulsar sobre "Eliminar", para que el wallet borre permanentemente todas esas tarjetas. Se trata de una función que no podréis deshacer así que si alguna sesión de una película os marcó, lo mismo no es buena idea eliminar el único recuerdo que os dice cuándo y dónde la disfrutasteis.

Las tarjetas bancarias no necesitan de este trabajo de gestión ya que se dan de alta a través de otro sistema como es Apple Pay, y solo se eliminan cuando caducan, por lo que se trata de un proceso automático que no tendréis que controlar. Sobre todo porque una vez que la vieja tarjeta deje de funcionar, contaréis con otra nueva que necesitaréis dar de alta en el wallet.