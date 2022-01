El Corte Inglés y Palladium venden Ayre y potenciarán los hoteles Only You

El Corte Inglés y Palladium Hotel Group reorganizan su estrategia en el sector hotelero. Ambas, que comparten una joint venture al 50% bajo la que operan las marcas Only You y Ayre, han acordado con el fondo francés Eurazeo la venta de cinco hoteles de la segunda, según ha confirmado este lunes en un comunicado.

En concreto, esos hoteles suman 800 habitaciones y están situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo. El traspaso también incluye un solar ubicado en Oporto. Los fondos recibidos, que no han sido detallados por las compañías involucradas, serán utilizados para hacer crecer la enseña Only You, que se convierte en la gran apuesta hotelera de El Corte Inglés.

Según ha informado la compañía, tanto ella como su socia Palladium analizan "diversas opciones en lugares privilegiados de diversas ciudades tanto españolas como de otros países para aumentar su presencia en el segmento de hoteles premium lifestyle". De momento, ya han decidido transformar el Ayre Hotel Sevilla a la cadena boutique, que se convertirá en su quinto establecimiento. Only You tiene dos hoteles en Madrid, otro en Valencia y uno más en Málaga.

"Los hoteles Only You se ubican siempre en los barrios más céntricos y vibrantes de cada destino y las valoraciones de los clientes en los principales portales de opinión de viajeros, como Tripadvisor, les sitúan en los primeros puestos de los rankings de cada ciudad", dice El Corte Inglés en un comunicado.

La compañía de distribución y Palladium, propiedad de la familia Matutes, llevaban años intentando buscar comprador a los hoteles urbanos de Ayre. El primer intento fue a principios de 2019, en una operación en la que se valoraban en 150 millones de euros los cinco hoteles a la venta. En noviembre de ese año volvieron a tantear el mercado, pero las propuestas recibidas no colmaban las expectativas de ambas compañías.

Ambas iniciaron su joint venture bajo la sociedad FST Hotels, que en 2018 escindieron para que esta solo tuviese los activos de Ayre. Los de Only You pasaron a otra sociedad. FST Hotels registró en el ejercicio 2020 unas ventas consolidadas de 5,11 millones, un 83% menos que en 2019, y una pérdida de 7 millones. Only You, por su parte, tuvo unos ingresos consolidados de 9,5 millones, un 72% menos, y una pérdida neta de 6,9 millones.