YouTube experimenta con una función que adivinará los vídeos que vas a ver

Es evidente que cada día que pasa nuestros dispositivos tienen más frentes a los que atender, y el de los contenidos multimedia es uno de los que más ocupan nuestro ocio diario. El problema llega cuando salimos a la calle y tenemos que gastar megas y megas de una tarifa plana que en muchas ocasiones no es, precisamente, infinita.

En estos casos solo nos queda la alternativa de bajarnos los vídeos en local cuando estamos todavía en casa para no gastar ni un bite de ese plan de datos, pero en el caso de YouTube hay que añadir otro problema más: ¿qué nos descargamos si no sabemos qué canales se han actualizado antes de salir hacia el trabajo o la universidad? Si esta es tu preocupación, descuida porque desde Google han ideado una solución perfecta para ti.

YouTube descargará los vídeos por ti

Ese es el remedio que han encontrado los de Mountain View para evitarnos el trabajo de mirar en todos los canales que habitualmente consumimos, ya que han decidido copiar una función que está presente, por ejemplo, en YouTube Music. Y que no es otra que las llamadas "descargas inteligentes" que analizan todo lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que consumimos y a partir de ahí hace una proyección de lo siguiente que querremos escuchar o, en este caso, ver.

Nueva función experimental de YouTube. AndroidPolice

YouTube ha decidido comenzar a probar esas smart downloads en la aplicación de Android, como una alternativa elegible más dentro de ese Labs que nos va ofreciendo nuevas funcionalidades cada pocas semanas. Eso sí, como las descargas son un extra al que solo tienen acceso los usuarios premium, aquellos que no cuenten con una suscripción de YouTube no podrán ver qué tal funcionan estas descargas inteligentes.

Tal y como podéis ver en las capturas que tenéis más arriba, YouTube, cuando activemos esta función, analizará nuestras costumbres, cuándo salimos de casa y dejamos atrás la cobertura de una red wifi, para prepararnos un menú de vídeos que cree que nos pueden interesar y que llevaremos en local para verlos cuando nos apetezca. Tengamos o no conectividad móvil o gigas disponibles en la tarifa plana. De momento no podremos almacenar un listado interminable de descargas simultáneas dentro de la app ya que YouTube las ha decidido limitar a un máximo de 20 por semana. No es una mala cifra para un primer comienzo que está por ver que sea todo lo preciso que necesitamos. ¿No os parece?