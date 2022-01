Fortnite vuelve al iPhone por la puerta de atrás, ¿sabes cómo puedes instalarlo?

Fue el choque de trenes (tecnológicos) más grande que hemos vivido hasta ahora. El instante en el que Epic Games decidió saltarse a la torera los requisitos de Apple de pasar por su caja y que supuso la expulsión inmediata de Fortnite de la App Store. Eso ocurrió el pasado verano y dio inicio a un pleito que no acabó bien para ninguna de las dos partes. Así que tras esa polvareda levantada, muchos usuarios se preguntan cuándo podrán volver a disfrutar de este shooter en sus smartphones.

La respuesta es "ya", porque Fortnite ha vuelto, más o menos, a las pantallas de los iPhone. Eso sí, no vayáis corriendo a la App Store a bajarlo porque allí no lo encontraréis. La pena impuesta por Apple se mantiene intacta y no tiene pinta de que vaya a retirarla pronto, así que ha sido otra la forma que han encontrado sus creadores para colarlo dentro del ecosistema iOS. ¿Sabéis cuál?

Geforce NOW es la respuesta

Del mismo modo que Apple se opuso a esas prácticas de Fortnite, durante un tiempo también se resistió a que hubiera apps de juego en la nube en su tienda. Éstas respondieron buscando la compatibilidad con Safari y así, de esa manera, tanto Stadia, como xCloud o Geforce NOW se han abierto paso a través de las pantallas de nuestros iPhone (y iPad).

Fortnite vuelve a los iPhone... por la puerta de atrás. Nvidia

Así que Fortnite se ha colado por ahí, por Safari y el servicio Geforce NOW de Nvidia, que acaba de anunciar que el éxito de Epic Games ya está disponible y que podremos jugarlo con controles táctiles y todo. Para que no echemos de menos la vieja instalación que nos podíamos descargar desde la tienda de aplicaciones de la propia Apple.

Este regreso no ha sido iniciativa solo de Nvidia, sino que Epic también está detrás. Según la nota de prensa publicada, reconocen desde Geforce NOW que "junto con el increíble equipo de Epic Games, hemos estado trabajando para habilitar una versión táctil de Fortnite para dispositivos móviles a través de la nube. [...] La introducción de controles táctiles creados por el equipo de GeForce NOW ofrece más opciones para los jugadores, comenzando con Fortnite".

De momento, para jugar con Fortnite a través de Geforce NOW necesitaréis ser miembros de este servicio y solicitar formar parte de esta prueba de la plataforma en dispositivos móviles, tanto iOS como Android. Una vez que os acepten, tendréis ya la posibilidad de disfrutar de Fortnite allá donde vayáis. ¿Creéis que Apple responderá de alguna manera a este movimiento de Epic Games?