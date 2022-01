Furor por el derecho animal: soy abogado y mi cliente es una mascota

Barcelona. La Comisión de Protección de los derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) fue la primera en el panorama institucional. “Llevamos 20 años trabajando para promover una legislación que proteja sus derechos”, afirma su presidenta Magda Oranich. En el origen, relata, “fuimos unos cuantos abogados que tuvimos el apoyo del decano”. En este periodo, reflexiona, “la normativa y la sociedad han cambiado muchísimo, afortunadamente”. Además de jornadas y congresos, explica, la comisión colabora con la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales y emite dictámenes para las administraciones. Hoy en día, asegura, “el animal law es una especialidad profesional”.

Baleares. Manuel Molina, coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB), cuenta que esta fue la segunda en crearse en España, con una labor “institucional, formativa, divulgativa y asesora”. Son pioneros en la creación de un Servicio de Orientación Jurídica contra el Maltrato Animal (SOJMA). Desde hace cuatro años abogados voluntarios responden gratuitamente dudas sobre la materia. La Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA), creada en 2011, consiguió los dos primeros ingresos en prisión para maltratadores de animales en España (Caso Sorky, y Caso Mix, ambos ocurridos en Mallorca). Molina pertenece a esta asociación, que junto una veintena de agrupaciones profesionales, en las que se incluyen veterinarios y policías, han pedido que se desbloquee la tramitación del anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los animales. Según denuncian, es el Ministerio de Agricultura el que ha frenado los trámites por presiones del sector cinegético. Como afirma, "los cazadores que pretenden que los perros dedicados a la caza no estén protegidos por esa ley". Un sinsentido, reflexiona: "Si es cierto lo que dicen que los perros de caza están bien cuidados, ¿por qué se ha presionado al ministerio para frenar la ley?"

Madrid. En pocos años, la sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha escalado puestos hasta situarse en la mitad superior de la tabla de las más de cuarenta secciones que tiene el colegio. Su presidenta desde 2019, María Girona, se muestra “muy satisfecha con la respuesta”. “A las jornadas no solo asisten abogados”, señala. Algunas de ellas han tenido tanto éxito que ha habido una segunda sesión. “La gente va viendo que hay cosas que no denunciaban y que son denunciables”, asegura. Un ejemplo dramático, expone, “el de los sacrificios de animales no reclamados en perreras”. Esto, subraya, “es delito si no hay justificación, como puede en el caso de que tenga una enfermedad con graves padecimientos”. Una de las formaciones más exitosas fue la dedicada a las colonias felinas. Como explica Girona, ya hay resoluciones judiciales que confirman que los animales sin dueño "son responsabilidad de los ayuntamientos", que deben controlarlos siempre de forma ética (con el sistema conocido como CES, o captura esterilización y suelta). Por este motivo, agrega, son los municipios los que deben hacerse cargo de los gastos de manutención.