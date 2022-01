¿Qué significa el punto blanco que aparece en la aplicación de ‘Tiempo’ en tu iPhone?

Como os decimos en muchas ocasiones, la actualización de un sistema operativo se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de búsqueda del tesoro que intenta dar explicación a infinidad de funciones que no aparecen reflejadas en ningún manual. No hay ningún sitio al que podamos acudir para saber exactamente qué es nuevo y qué no.

Así que es normal que nos encontremos, de repente, con cosas que no estaban ahí y que curiosamente terminan aterrizando en nuestro día a día como una solución mágica a un problema que ni siquiera sabíamos que existía. Pues bien, algo así ocurre con este puntito blanco que en los últimos tiempos te habrás preguntado para qué sirve.

Un interesante indicador

Si vas ahora mismo a la aplicación de Tiempo dentro de tu iPhone verás que en la previsión meteorológica de hoy aparece una la línea que nos indica las temperaturas que se esperan, así como un punto blanco que puede aparecer al principio, hacia el centro o al final. Pues bien, dependiendo de esa ubicación, la app nos estará señalando en qué instante del día podemos esperar que se produzca la temperatura máxima estimada.

¿Qué significan esos puntos blancos?

En este caso, por ejemplo, en Madrid se espera que esos 7º de máxima se produzcan un poco antes de la hora de comer, mientras que en el resto del día nos moveremos por debajo de esa cifra. En Illescas (Toledo) ocurre algo parecido, que esos 15º que se esperan en lo más alto del termómetro se alcancen a media mañana para dejarnos una sobremesa y una tarde bastante más fría.

Es decir, gracias a ese punto blanco podremos saber de un simple vistazo si necesitaremos coger ropa de abrigo extra para salir por la mañana o por la tarde y, del mismo modo que en el caso de las temperaturas, contaremos con indicadores en predicciones sobre intensidad UV del sol, donde la app también nos dirá en qué momento del día se alcanzará la cantidad máxima prevista. Algo que en verano, por ejemplo, nos sirve para saber si tenemos que bañarnos en un momento determinado del día bien protegidos con crema solar o no.

Como veis, se trata de un recurso simple, apenas perceptible, pero que nos dice mucho sobre cómo se va a desarrollar el día, al menos en lo que a temperaturas máximas, índice UV y horas se refiere. Y eso, para un solo vistazo, ya parece mucho, ¿no os parece?